Hace unos meses, ese número de dosis de vacunas contra COVID, habría resultado impensable. Imposible. México cruzará hoy el umbral de 100 millones de vacunas en el país, sin embargo, el contraste entre el número de vacunas disponibles, con respecto a las aplicadas, es abismal. Alguien está haciendo lo que le toca, y alguien falla sistemáticamente. En la Cancillería se consiguen y traen vacunas, pero la secretaría de Salud federal representa un cuello de botella para su distribución y aplicación.

***

¿Dónde están las vacunas contra COVID que llegaron al país y no han sido colocadas en brazos de los mexicanos? ¿Dónde están el 17% del total de dosis que México ha recibido?

Hace poco más de un mes, el 21 de julio, México había recibido 74 millones 837 mil 585 vacunas, pero solo había aplicado 55 millones 107 mil 724 dosis. En 40 días, la SRE ha traído, en promedio, medio millón de vacunas diarias, pero Salud ha sido incapaz de aplicarlas. Hoy el país tendrá 103 millones 296 mil 665 dosis, pero hay 18 millones 350 mil 222 vacunas disponibles.

En la vacunación, López-Gatell y la estructura de la dependencia, ya mostraron sus limitaciones. No dan para más. En plena tercera ola de la pandemia, se requiere más velocidad y pulcritud. ¿No es momento de ampliar la vacunación? ¿De reforzar el equipo? ¿De hacer ajustes?

***

“Es una brecha de registro y, finalmente, hay un tránsito de vacunas, no llegan mágicamente del aeropuerto al puesto de vacunación (…) no hay ninguna vacuna perdida (…) hay un proceso que va más lento de registro. Cuando nosotros decimos que se han aplicado esta cantidad de vacunas, es porque ya los tenemos registrados en la plataforma”, dijo el pasado 20 de julio el subsecretario López-Gatell tratando de justificar lo injustificable: hay millones de vacunas que estarían listas para aplicarse pero no aparecen como aplicadas.

¿Dónde están esas más de 18 millones de vacunas disponibles? ¿Almacenadas? ¿En proceso de distribución? Difícil saberlo, porque el subsecretario López-Gatell ha dicho –en otra más de sus mentiras- que el tiempo que transcurre entre el arribo de dosis y su aplicación es de cinco días. Desde luego, esas casi 20 millones de vacunas no llegaron al país en los últimos cinco días. También aseguró a principios de año que se podrían “aplicar 3 millones de vacunas a adultos mayores en zonas rurales apartadas en una semana”. Tampoco fue verdad.

Los encargados de ir por las vacunas están haciendo lo que les toca. Los responsables de distribuirlas y aplicarlas, no.

Cada día que pasa con dosis almacenadas o “en tránsito”, es un día en que cientos de mexicanos mueren. Solo ayer, por ejemplo, se reportó el fallecimiento de 835 personas en el país.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

PAL