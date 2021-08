Unos Juegos Olímpicos para la historia

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 llegaron a su fin. Celebrados en 2021, quedaron ya en la memoria de ésta y las futuras generaciones como un momento histórico en los anales del deporte.

Once mil 326 atletas de 205 delegaciones participaron en esta justa; cada uno de estos deportistas, sus entrenadores, los dirigentes, sus familias, y todos aquellos que, directa o indirectamente, tienen que ver con la preparación del atleta, vivieron momentos complicados, provocados por el brote de un virus que modificó por completo el proceso para llegar a Tokio.

Valió la pena tanto sacrificio, incertidumbre y sufrimiento para vencer los limitantes impuestos durante su preparación y alcanzar ese boleto para poder participar finalmente en los Juegos Olímpicos, el máximo evento deportivo.

El Comité Olímpico Internacional y el Gobierno de Japón lo lograron; los comités olímpicos nacionales, las federaciones internacionales y los atletas pudieron llevar a cabo de manera impecable las competencias de los 33 deportes que participaron.

El medallero cerró de manera dramática, definiendo al país ganador en el último día, teniendo a Estados Unidos de América como vencedor, al remontar al final, y dejando a quien lideraba, China, en segundo lugar.

El fuego oli´mpico despidio´ asi´ a los atletas, tras un certamen que supo reponerse a todo. Foto: Mexsport

Aquí están los 10 países con más medallas en Tokio 2020:

# País Oro Plata Bronce TOTAL

1. EU 39 41 33 113

2. China 38 32 18 88

3. Japón 27 14 17 58

4. G. Bretaña 22 21 22 65

5. ROC (Rusia) 20 28 23 71

6. Australia 17 7 22 46

7. Países Bajos 10 12 14 36

8. Francia 10 12 11 33

9. Alemania 10 11 16 37

10. Italia 10 10 20 40

Se repartieron mil 82 medallas en total, más de la mitad obtenidas por potencias económicas.

México terminó en el lugar 84, al obtener cuatro preseas, todas de bronce:

Alejandra Valencia y Luis Álvarez en tiro con arco.

y en tiro con arco. Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez en clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros.

y en clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros. Aremi Fuentes en levantamiento de pesas.

en levantamiento de pesas. Selección Mexicana de Futbol.

Gabriela Agu´ndez y Alejandra Orozco consiguieron una presea de bronce en los clavados. Foto: Mexsport

Estas cuatro medallas, aún siendo de bronce, nos hicieron vibrar y nos dejaron sabor a oro.

Felicidades a estos héroes nacionales que lograron subir al podio y llevaron a nuestra bandera a lo más alto. ¡VIVA MÉXICO!

Igualmente, mis felicitaciones a todos los atletas que representaron a nuestro país en esta justa, por su dedicación y desempeño.

¿SABÍAS QUE…?

México ha obtenido 73 medallas olímpicas en la historia de este emblemático certamen.

Acá te presento el desglose de preseas por disciplina:

Deporte Oro Plata Bronce Total

Clavados 1 7 7 15

Boxeo 2 3 8 13

Atletismo 3 6 2 11

Taekwondo 2 2 3 7

Ecuestres 2 1 4 7

Halterofilia 1 0 3 4

Tiro con arco 0 1 2 3

Natación 1 0 1 2

Futbol 1 0 1 2

Ciclismo 0 1 1 2

Polo 0 0 2 2

Esgrima 0 1 0 1

Lucha greco. 0 1 0 1

Tiro 0 1 0 1

Basquetbol 0 0 1 1

Pentatlón mod. 0 0 1 1

Total 13 24 36 73

ANÉCDOTA DE HOY

El sueño de todo deportista es poder algún día representar a su país.

Mi familia Sulaimán Saldívar siempre ha sido deportista, ya que mi papá nos lo inculcó desde que teníamos uso de razón.

Hubo una vez que Don José iba a representar a México en los Juegos Panamericanos con la Selección de beisbol; lamentablemente su madre, mi abuelita Wasila, falleció, y eso lo privó de hacer el viaje, pero siempre quiso que alguno de sus hijos lo lograra.

Mi hermano Fernando fue un gran nadador; tiene en su casa gran cantidad de medallas obtenidas en torneos organizados por la Acuática Nelson Vargas.

Pepe y Héctor participaron en torneos nacionales e internacionales de beisbol, y yo logré estar en el Mundial de Ligas Pequeñas de beisbol, en Panamá, en 1982.

Mi mamá estuvo conmigo todo el torneo y mi papá fue a un par de juegos; en la semifinal enfrentábamos a Panamá en un estadio lleno hasta el tope. Don José llegó con Roberto Mano de Piedra Durán, Hilario Zapata y el promotor de boxeo Luis Espada.

Conforme pasaban las entradas y el mánager me dejaba en la banca, mi angustia crecía al ver a mi papá en la tribuna, esperanzado de verme jugar.

Al final ganamos 7-0 y eliminamos a Panamá del Mundial; yo no jugué, me dejaron en la banca; pese a ello, mi papá me dijo: “¡Felicidades mijito, qué gran juego, México está en las semifinales! ¡Estoy muy orgulloso de ti, mi vida!”.

Momentos como ése definen la vida y te dan contexto de lo más importante; ese día aprendí una gran lección.

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

