Llegó para quedarse el juego de la sucesión

Públicamente, amainó el vendaval de comentarios y declaraciones en torno a la sucesión presidencial de 2024, pero de forma soterrada el tema no sólo sigue candente, sino que no hay acción política o de gobierno que no esté vinculada con el juego de aspiraciones, tapados y destapados.

Un asunto vinculado con ese proceso es, sin duda, el “golpe de Estado” en el Tribunal Electoral al que, de manera planeada o fortuita, se montaron “celebridades” de la vida política.

Uno de esos personajes es Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo del Senado, quien envió una carta al presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, para pedirle que dé entrada a la controversia del “depuesto” magistrado José Luis Vargas.

Monreal levantó la mano para calmar las aguas cuando fue el presidente López Obrador el que atizó al conflicto al pedir la renuncia de todos los integrantes de la Sala Superior.

Lo dicho por el mandatario envalentonó a detractores del TEPJF. Pero no lo hizo sin razón. Existen motivos para pedir una limpia. Los magistrados sembraron muchas dudas con sus fallos recientes. No sólo eso, el magistrado Reyes Rodríguez, nombrado como sucesor de Vargas, está estrechamente vinculado con el ex presidente Felipe Calderón y la diputada Margarita Zavala, y con el grupo que respalda al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Esa es una de las razones por las que su designación generó rechazo, y más cuando hay investigaciones en curso desde la FGR, de Alejandro Gertz, y la UIF, de Santiago Nieto.

Lo que deja ver esto, es que el problema tendrá que ser resuelto por dos poderes: el Judicial, a través del Consejo de la Judicatura, y el Legislativo, vía el Senado, en caso de que opten por designar a nuevos magistrados, como lo pidió AMLO.

De ser así, veremos nuevamente en acción a Monreal, quien ha sido excluido por AMLO de la lista de presidenciables.

Desde Palacio Nacional han hecho todo para dejarlo fuera de cara al 2024, pero las circunstancias lo colocan, casi siempre, en la primera línea de batalla.

No se sabe a ciencia cierta, todavía, si el Senado le entrará al quite en la crisis del TEPJF, pero quiera o no Andrés Manuel, ahí estará el zacatecano que, en público y en privado, ya dijo que va por la silla presidencial. En ese contexto, hay un dato que vale la pena recordar: ninguno de los expresidentes recientes pudo imponer a su sucesor, desde Enrique Peña hasta Calderón, Fox y Salinas.

A propósito de encartes y descartes, nos piden no perder de vista al silencioso Lázaro Cárdenas Batel, jefe de asesores de la Presidencia, a cuyo primo, Carlos Torres, puso AMLO al frente de la coordinación de los programas sociales, la operación en la CDMX y la coordinación de los súper delegados.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “En el juego es muy importante saber perder, pero es mucho más importante saber hacer perder a los otros”.

