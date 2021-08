Ebrard: Entre armas y la relación con EU

La semana pasada el canciller Marcelo Ebrard anunció que el gobierno de México ingresó una demanda civil de daños en la Corte Federal de Distrito en Massachusetts (donde tienen asiento de negocios las empresas demandas) en contra del comercio negligente de armas en EU y su tráfico ilícito a México. Respondamos algunas preguntas.

¿Cuáles son las principales empresas demandadas? Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Sturm, Ruger y Witmer.

¿Cuáles son los argumentos principales? El gobierno de México ha sufrido un daño directo e indirecto ocasionado por las prácticas negligentes de empresas en EU. Los demandados tienen la obligación de no anunciar o distribuir armas que sean usadas para actividades ilícitas en México. Estas empresas tienen conocimiento pleno de que sus prácticas comerciales generan tráfico ilícito de armas a México. Así como, facilitan y apoyan el tráfico de armas.

¿Qué pide México a las empresas demandas? 1) Compensen al gobierno por los daños causados por sus prácticas negligentes, el monto se determinará en juicio. 2) Implementen estándares razonables para monitorear y disciplinar a sus distribuidores. 3) Incorporen mecanismos de seguridad en sus armas, incluido herramientas para prevenir que esas armas sean usadas por personas no autorizadas. 4) Costeen estudios, programas y campañas en medios y otros eventos (como las ferias de armas) enfocados en prevenir el tráfico ilícito de armas. 5) Cesen las prácticas negligentes que ocasionan daño y que podrían ocasionar daños en México.

¿Cuántas armas hay en EU? Se calcula que los estadounidenses poseen el 40% de las armas de propiedad civil en todo el mundo (Small Arms Survey, Suiza: 2018). Se estima que los civiles estadounidenses poseen 393 millones de armas, lo que los ubica en el medallero de oro en armas de fuego per cápita. Se calcula que hay cerca de 22 mil armerías en los estados del sur de EU: Texas (10 mil), California (8 mil), Arizona (3 mil) y Nuevo México (1 mil).

¿Cuántas armas hay en México y de dónde provienen? No puede haber datos exactos en esta materia, no hay registros absolutos debido a que no hay censos de armas y el tráfico ilícito es muy grande desde hace décadas. Sin embargo, el Small Armas Survey y otras mediciones calculan cerca de 17 millones de armas en circulación. El 70% de las armas decomisadas y que entran al sistema E-Trace de la ATF de EU señalan que estas tienen nexos con nuestro vecino. El resto de las armas provienen de Centroamérica y del resto del mundo. Fuentes de la ATF han confirmado a esta columna que se han detectado armas que han estado en otros conflictos en el mundo.

¿El gobierno de México entra en conflicto con el de EU? Falso, en Washington y el gobierno mexicano me confirmaron que la administración de Joe Biden estuvo informada antes de la presentación de la demanda contra empresas americanas que son más afines al partido Republicano que a la Casa Blanca.

Bien por la estrategia del equipo jurídico de la Cancillería, embajada y la oficina del canciller. Bien por el gobierno mexicano, la batalla legal apenas comienza.

Agenda estratégica: Recomiendo el Small Arms Survey: https://bit.ly/3yxgMeR

POR GERARDO RODRÍGUEZ

GERARDO_RSL@YAHOO.COM

@GERODRIGUEZSL

PAL