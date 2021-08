Por los cielos

“No se puede ser rehén de ningún distribuidor” así fue como Claudia Sheinbaum pide a la ciudadanía denunciar los precios tan elevados del Gas LP en la Ciudad de México, pero realmente qué es lo que está pasando con este tema.

Fue el pasado 03 de agosto cuando los distribuidores de Gas LP anunciaron que se irían a paro nacional debido al incremento en las tarifas del tan necesario combustible y así fue como la Ciudad de México, EDOMEX, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Querétaro e Hidalgo, inhabilitaron instalaciones y transportes de quien abastecen a los hogares, negocios y centros habitacionales dejando en la incertidumbre a quienes ya contaban con el resurtido del servicio para la semana que corría o se quedaron en ceros antes de lo esperado.

Sobre este tema fue que declaró Rocío Nahle, Secretaría de Energía, que los comisionistas vendedores de gas LP son los que no se encuentran regulados y tampoco pagan impuestos, por lo que no se tiene con certeza la información de cuánto es lo que le ganan a la venta de este subproducto del petróleo. También hizo hincapié en que a través de los años ha ido incrementando este gremio indebidamente.

Al no pagar impuestos se genera un margen de desinformación que no permite a la SENER saber cuáles son sus ganancias, ya que el precio en que PEMEX le vende a los distribuidores registrados se registra ante la CRE.

Hoy en día aún continúan los paros y protestas de los comisionistas en diferentes partes de la República ya que aún no se llega a los acuerdos en las comisiones que genera la venta del energético. Sin embargo, ya han sido varios los distribuidores que viendo la necesidad de sus usuarios recurrentes y nuevos clientes salen a cubrir pedidos, con las limitantes de no poder reabastecerse o bien un ajuste en precios que no tienen por definido cuál será.

Volvemos a caer en otro de los desabastos de este gobierno, empecemos recordando los problemas con la gasolina y el tan mencionado huachicoleo, las farmacéuticas y la corrupción, y en últimas fechas el Gas LP y los atropellos de los sobreprecios, acaso es que los resultados de defender al pueblo como lo dice la 4T es primero crear una crisis que no sabe uno ni para dónde correr.

Se verá en este último estirón del año que los precios de este combustible se estabilice, dejando de dañar nuestro bolsillo con esos precios que están por los cielos, donde los kilos sean de a kilo, los cilindros que se vendan estén bien pesados y en buenas condiciones como debería ser.

Ya aguantamos por más de 6 meses el desabasto de gasolina, subidas y bajadas, ir y venir de declaraciones; ahora veremos con cuantos raspones terminamos debido a esta guerra entre gaseros y el gobierno.

POR AZUL ETCHEVERRY

AETCHEVERRYARANDA@GMAIL.COM

@AZULETCHEVERRY

MAAZ