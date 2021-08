Mariana Garza explica cómo su hija María ve la relación de su papá con otro hombre

“MARÍA TIENE CLARO QUE SI SU PAPÁ SE ENAMORA DE UN HOMBRE, COMO ES DE OTRA GENERACIÓN, SABE QUE UNA PAREJA ENTRE DOS HOMBRES A VECES PUEDE SER MÁS EXITOSA QUE LA DE UNA PAREJA HETEROSEXUAL.” DIJO MARIANA GARZA, EX TIMBIRICHE

Mariana Garza, ex Timbiriche, ¿Cuándo te enteras que el papá de tu hija pequeña, Pablo Perroni, tu ex esposo, tiene “novio hombre” te duele?

“No me duele más que si tuviera una novia y ya no me duele, si él tiene una relación estable para mí es satisfactorio. Cuando yo decidí casarme con Pablo yo tenía esa situación muy clara y no me va a afectar más si se enamora de una mujer o de un hombre o se va a vivir con la pareja que él decida, lo que sí fue muy doloroso es dejar de ser pareja después de 14 años que estuvimos juntos, aún así lo quiero muchísimo”.

¿Cuántos años tienes?

“Voy a cumplir 51 y pasé gran parte de mi vida con Pablo y otros tantos años con Benjamín el papá de mi primera hija y ahora disfruto estar sola”.

¿Por qué no te llevas bien con el papá de Samadi?

“No estoy de acuerdo con él en ningún aspecto, él no está presente, no existe ni económica ni físicamente, él es así, ausente, pero con Pablo no elegí mal, sé que es complicado para la mayoría entenderlo, pero él es un ser humano tan extraordinario y nunca me voy a arrepentir de nuestra historia de amor que fue divina ni lo veré jamás como un error, fue precioso y juntos tuvimos a María.”

¿Crees volver con Pablo Perroni algún día?

“Como pareja nunca, pero siempre seremos amigos.”

¿Para María es un shock que su papá salga con hombres?

“Ella tiene claro que si su papá se enamora de un señor que no es lo que normalmente sucede María lo vive diferente, es de otra generación en la que una pareja entre dos hombres a veces puede ser más exitosa que la de una pareja heterosexual. A mí nunca me ha pasado que me enamore de una mujer, pero entiendo el concepto, aunque cuando me educaron eso no se toleraba ni estaba bien, pero me ocurrió que un hombre, Pablo Perroni, que aparentemente nunca se iba a enamorar de una mujer lo hizo, nos pasó a nosotros y fue sorpresivo para los dos, pensábamos que eso no podía pasarnos pero fue real y espectacular. Toda la vida supe de sus preferencias, incluso conozco a dos hombres que fueron sus parejas, no estaba en los planes enamorarnos, éramos muy amigos, pero nos enamoramos muchísimo pero las cosas de las que me enamoré cambiaron por eso la separación”.

¿Por qué no viven juntos en la misma casa aunque estén divorciados?

“Para que María sepa la diferencia que hay entre vivir con una pareja o con un roomie y tampoco es saludable vivir como compadres juntos pues existe la posibilidad de que alguno de nosotros o los dos tengamos pareja formal, pero Pablo y yo nos vemos casi a diario”.

Dijo la adorable Mariana Garza.

POR SHANIK BERMAN

