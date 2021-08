A largo plazo Covid-19 puede dejar secuela de disfunción eréctil

Al igual que las vacunas, que se crearon en poco tiempo, y que de algunas ya se tienen dudas, como era de esperarse, lo mismo sucede con las graves consecuencias que esta terrible enfermedad puede ocasionar, al no saber con certeza científica, lo que realmente puede ocurrir; y de eso, solo el tiempo será el único juez que dicte la temida sentencia.

Ojalá se entendiera que esta catástrofe sanitaria puede ser el detonante y acelerador de la extinción humana, si, no de toda, al menos de gran parte. Parecerá exagerado, amable lector, pero es una latente y apocalíptica realidad que avanza poco, a poco…Otras enfermedades crónicos-degenerativas y el calentamiento global están al acecho.

El Imparcial de Oaxaca. (Agencia) 4-08-21-Contraer COVID podría triplicar la probabilidad de padecer disfunción eréctil. Contraer esta enfermedad, no solo dejaría secuelas respiratorias, sino también otras que pueden afectar a corto o largo plazos. Aunado a otros factores, que aún se están investigando, ser infectado por Covid-19 cabría la probabilidad de sufrir disfunción eréctil, según estudio de Sansone y colaboradores. La investigación señala a tres factores que pueden conducir a la posible aparición de este padecimiento en hombres que han portado el virus.

Impacto psicológico: la actividad sexual está estrechamente ligada con salud mental. El estrés, la ansiedad y la depresión causados por el virus y la pandemia pueden estar relacionadas con disfunción sexual y el mal humor. Otro motivo de preocupación con respecto a la investigación es el posible daño testicular que puede ocurrir después de una infección por covid-19. Es demasiado pronto para saber si el daño es permanente, temporal o si puede afectar la fertilidad. La edad es también un aspecto importante a considerar, ya que es un factor de riesgo para desarrollar, tanto disfunción eréctil como un caso grave de Covid-19.

Efectos vasculares: la función eréctil es un predictor de enfermedades cardíacas, por lo que sabemos que esta Covid.19 puede causar hiperinflación en todo el cuerpo, especialmente en el corazón y los músculos circundantes. El suministro de sangre al pene puede bloquearse o estrecharse como resultado de una afección vascular nueva, o agravada causada por el virus.

Esta es otra de las importantes iniciativas universitarias propuesta por el Doctor Modesto Seara Vázquez cuando tuvo la oportunidad de prestar sus valiosos servicios a la UNAM. - Otra propuesta, que también acabó recurriendo caminos diversos, según narra en su libro La Vuelta al Mundo en 80 Años, fue la de lo que yo llamaba las universidades periféricas. En 1970, en la Ciudad de México solo había dos instituciones serias en materia de educación superior: la UNAM en el sur y el IPN en el norte.

Las universidades privadas eran pocas y de dimensiones muy reducidas, y en cuanto a la calidad, en general no eran muy destacadas. En la UNAM yo tenía alumnos que viajaban todos los días desde lugares relativamente alejados como Pachuca para venir a mis clases, y ello en una época en que todavía no había autopista. sino una estrecha carretera que implicaba un alto riesgo para los estudiantes, además del tiempo invertido en el camino.

Me pareció que era indispensable crear una serie de universidades en la periferia del Distrito Federal y realicé un estudio combinando dos variables: las concentraciones de población y las vías de comunicación que me llevaron a proponer el establecimiento de universidades en sitios que me parecieron estratégicos: las torres de Ciudad Satélite en los llanos de Salazar camino de Toluca, en el CIVAC de Cuernavaca, en Ecatepec y en un punto intermedio entre Puebla y Tlaxcala.

Al final de cuentas, inicialmente solo le atiné a las Torres de Ciudad Satélite, donde se establecería la ENEP-Acatlán de la UNAM. Con el tiempo se fueron creando universidades, por razones de diverso tipo en otras partes, tanto en las ENEPs y convertidas en FES, como la UAM y cierto número de universidades privadas de calidad diversa. No tuve nada qué ver en la realización de otros proyectos académicos, aunque fui de los primeros profesores (comúnmente o indebidamente llamados fundadores, en la ENEP Acatlán, dirigida por mi buen amigo, prematuramente desaparecido, Raúl Béjar.

De la Jefatura de Relaciones Públicas de la UMAR nos informan que el pasado 2 de agosto dieron comienzo los cursos propedéuticos en las 10 universidades del SUNEO. Lamentablemente, debido a la pandemia, estos son a distancia y no presenciales como tanto se deseaba. Continuará…

POR DIEGO ALCALÁ PONCE

DIEGOALCALAPONCE@HOTMAIL.COM

MAAZ