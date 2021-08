Dos presidentes en el Tribunal

El Tribunal Electoral, que aún debe calificar varios procesos electorales y resolver impugnaciones de la elección del 6 de junio, ha entrado en una crisis de pronóstico reservado, luego de que una mayoría de cinco de siete magistrados, removiera el pasado miércoles, en una sesión inédita, a José Luis Vargas de la presidencia de la institución.

La bronca apenas comienza. Vargas dice que no, que la sesión fue ilegal; que sigue siendo el presidente del Tribunal. Otros 5 magistrados ya se lo brincaron y eligieron al magistrado Reyes Rodríguez para ocupar su lugar.

“Soy el magistrado presidente porque así lo decidió el pleno de la Sala Superior. La sesión fue constitucional, fue legal. La Sala tiene autonomía constitucional para tomar decisiones de manera independiente, en amplio sentido, pero particularmente sobre la designación de la presidencia del Tribunal”, nos dijo ayer en entrevista el magistrado Rodríguez.

¿Quién es realmente el presidente del TEPJF? ¿Puede o no ser removido Vargas? Jamás en la historia del Tribunal ha habido una remoción. ¿Por qué se le remueve? ¿Cuáles son los motivos? Más aún: ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo escaló el conflicto -que no es nuevo- hasta este nivel? Los desencuentros ahí estaban y son de sobra conocidos, pero lo del pasado miércoles es un punto de quiebre en los apenas 8 meses que Vargas tenía al frente del Tribunal.

Algo raro pasa porque, si Reyes es, en efecto, el nuevo presidente, sería ya el cuarto con la actual integración. ¿Cómo surgió esa integración? Viene del reparto previo, de una integración consensuada entre PAN, PRI y PRD. El tablero se ha movido, y parece que seguirá moviéndose dentro del Tribunal.

En ese río revuelto cabe todo. De la intención de una reforma electoral del presidente López Obrador, lo que parece una mediación del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, o hasta la petición del coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, de que “renuncien todos” los magistrados.

Las interpretaciones jurídicas chocan entre sí. ¿No hay institución que pueda intervenir? ¿Nadie puede tener injerencia en el Tribunal? ¿La SCJN? ¿El Senado?

Mala cosa cuando el encargado de dar certeza a lo electoral, no puede darse certeza a sí mismo. ¿Quién puede destrabar esta crisis? La bronca apenas empieza.

OFF THE RECORD: Vargas llega tarde a todas. Le metieron gol en la sesión del miércoles, y no se enteró hasta que lo echaron. Ayer citó a reunión privada al resto de magistrados, pero ellos ya se habían reunido; lo dejaron plantado. Más tarde dijo que buscará al presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, pero los 5 magistrados que lo destituyeron, ya se sentaron con él. Le urge un reloj que dé bien la hora… Quienes sincronizaron su reloj (electoral) son Ebrard y Monreal. ¿O alguien piensa que es casualidad la presencia del coordinador de Morena en el Senado en los últimos dos eventos en los que el Canciller ha enviado mensajes? El más reciente, la demanda a fabricantes y distribuidores de armas en EU. Antes, la reunión con ministros y viceministros de AL y el Caribe, en Chapultepec. Dos actos, cargados de símbolos y señales. Lo que se ve, no se pregunta.

