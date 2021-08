Referente político se ha vuelto la contramañanera, conferencia de prensa que la Senadora Kenia López Rabadán ofrece todos los lunes para contrastar verdades a medias o mentiras completas de las “mañaneras” de Palacio Nacional, con las que el presidente atiborra la opinión pública.

Las declaraciones presidenciales proporcionan tema a tratar de sobra. El compromiso de la senadora es sencillo: mostrar evidencia cotidiana que demuestra lo contrario a lo dicho por el presidente. Basta asomarse a la realidad para descubrir múltiples imprecisiones, trampas, astucias, engaños o distracciones del presidente, dichas con tal cinismo, como si se tratara de la pura verdad.

Hay que admirar el valor de Kenia para enfrentar a la maquinaria política detrás de la verborrea presidencia y de sus fines perversos. El lunes pasado, la senadora se refirió a la reciente consulta de enjuiciar o no a los expresidentes, como a “la madre de todas las mentiras”.

López Obrador utilizó a las instituciones, al Congreso, al INE y a la Corte, armando todo un circo populista, sustentado en la confrontación y el resentimiento, excelente distractor para seguir dando al pueblo atole con el dedo. ¿De cuándo acá se tiene que preguntar a la gente si se debe aplicar la ley?

La justicia no es selectiva, ni se requiere mayoría de votos para aplicar la ley. El peso de la ley debe recaer sobre quien la haya violado independientemente de su rango, parentesco o partido político. Se ve claramente, comenta Kenia, que el objetivo del presidente no es hacer justicia.

Si lo fuera, haría lo legal y moralmente correcto: presentar pruebas y denunciar ante las autoridades correspondientes. Pero no. El objetivo del presidente es debilitar a las instituciones, desacreditarlas para no tener contrapeso y poder controlarlo todo. El único fin de la consulta era cumplir con los caprichos presidenciales, consulta que costó a los ciudadanos más de 520 millones de pesos, algo inadmisible como si México no tuviera otras prioridades.

Al gobierno de Morena lo que menos importan son los ciudadanos. La ausencia del pueblo en las casillas el domingo pasado demuestra que los mexicanos no compramos las mentiras del presidente. Demuestra que no tenemos sed de venganza, sino de progreso, de salud, de seguridad, de trabajo.

De todo eso que el gobierno de Morena no puede dar, por incompetente. Hay que preguntarse, ¿dónde quedó el discurso que pronunció López Obrador la noche del triunfo, dando señales de esperanza, cuando hizo un llamado a todos los mexicanos a la reconciliación, cuando aseguró que su proyecto de nación no apostaría a construir una dictadura abierta o encubierta y que los cambios profundos se darían con apego al orden legal establecido, respetando la Constitución? ¿dónde el discurso de erradicar la corrupción que afirmaba que a la misión más importante de su gobierno sería acabar con la impunidad?

¿Es la misma persona quién pronunció el discurso del 2 de julio del 2018 y la que nos gobierna? o ¿la soberbia le ha vendado los ojos hasta hacerle perder la razón?

POR PAZ FERNÁNDEZ CUETO

PAZ@FERNANDEZCUETO.COM

MAAZ