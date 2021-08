Así vivimos el bloqueo (y II)

El bloqueo de Estados Unidos a Cuba no es un discurso. El bloqueo es real. Y el bloqueo agudizado por las 243 medidas de Trump, han hecho todavía más difícil la vida en la isla.

Podría contar cantidad de historias personales al respecto, refiere el embajador mexicano Miguel Díaz Reynoso, pero aquí mismo en la embajada este bloqueo lo vimos todos los días:

-No podemos pagar a veces el mes al personal de la embajada, no podemos pagar los servicios porque las cuentas de bancos se complican muchísimo, nos congelan los pagos. No podemos a veces comprar comida…; se bloquean las cuentas y bloquean a los bancos que se atreven a hacer operaciones con Cuba.

Las órdenes ejecutivas que aprobó Trump —que tienen que ver con turismo, comercio, con el tema financiero—, “lanzaron dos tiros de bazuka al corazón de la gente, no del gobierno, de la gente”: las remesas y el tema migratorio.

¡Terrible tema! No puedes recibir remesas…, y si no hay turismo, si no hay ingresos, el nivel de vida de las familias se desploma, señala el también ex embajador de México en Nicaragua.

—Bloquear las remesas es terrible. Conozco familias cubanas desesperadas por no tener la posibilidad de recibir remesas.

Haber cerrado además la posibilidad de realizar trámites migratorios en el consulado de Estados Unidos en La Habana, ha metido a la región —a México incluido— en graves problemas porque llevamos los últimos años viendo cómo la migración se iba a Centroamérica, a Sudamérica para buscar la manera de subir el penoso peregrinaje hacia el río y entrar a México de ilegal. Esto ahora no se puede, es parte de la política de ahogo.

La cuestión financiera es gravísima también, comenta Díaz Reynoso. Las naves que traen el petróleo no pueden luego ir a Estados Unidos. ¡Es un pecado ir a Cuba! EU impidió, por ejemplo, que llegara ayuda humanitaria de China y bloqueó el transporte de los que querían llevar insumos y material médico.

Y lo último para completar el cuadro es la declaración de Cuba como patrocinador del terrorismo. Eso que hizo Trump antes de irse —lanzar esta bomba de tiempo— tuvo graves consecuencias. Entre otras cosas, ahí se llevan entre las patas a todos los que tienen tarjetas de bancos con alguna relación con EU.

Tenemos que hacer malabares para hacer envíos de la embajada a las empresas mexicanas, cuenta: Me hablan los empresarios: ¿cómo le hago para que me paguen o para que yo pague a Cuba sin que me bloqueen las cuentas?

“O sea, esto del bloqueo no es un discurso. Tiene toda la razón el presidente (López Obrador) en decir ‘no basta con rechazar el bloqueo en las Naciones Unidas’; hay que hacer algo más. Y en ese algo más está describir lo grave, lo horrible, lo inhumano, lo ilegal de estas medidas”.

