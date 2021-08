Vargas dejó de ser útil y le mocharon la cabeza

Lo primero que hay que decir para entender lo ocurrido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es que nada de lo que sucede ahí, al más alto nivel, se decide en el interior de sus oficinas. Hay tres personas que en los últimos años mecen la cuna desde el poder: Julio Scherer, consejero jurídico; Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo del Senado, y Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.

Scherer respaldó en su momento el ascenso de José Luis Vargas –expresidente del TEPJF, donde cinco de siete magistrados lo depusieron como máxima autoridad–, pero en poco tiempo, debido a su modo visceral de hacer las cosas y por friccionarse con sus compañeros, terminó enfrentado y solo. No pudo recuperar los votos que el poder presidencial le concedió a partir de noviembre de 2020, a pesar de su desencuentro casado con Janine Otálora.

Había quedado bien con el poder cuando, en octubre de 2020, impulsó un proyecto de sentencia para negar el registro del Partido México Libre, encabezado por Margarita Zavala y su esposo, Felipe Calderón. En su primera encomienda como presidente del TEPJF ayudó a AMLO a alargar “de manera indefinida” la investigación en contra de su hermano, Pío López Obrador, tras darse a conocer públicamente videos donde se le observa recibiendo dinero para supuestamente financiar a Morena.

Sin embargo, Vargas dejó de ser útil para el gobierno de la 4T por su incapacidad de convencer a sus compañeros de frenar el proyecto del INE respecto a la violación de los derechos político-electorales de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. Lo más que hizo fue lanzar una cadena de mensajes vía Twitter para tratar de devolverle la candidatura a los entonces candidatos de Guerrero y Michoacán. Lejos de ayudar a quien lo puso, empezó a meterlo en problemas con sus modos y desgaste de liderazgo.

Sesgado y perdido en el trono, tampoco supo entender los mensajes de la semana pasada, cuando se volvió a revivir información e investigaciones que fueron congeladas, precisamente, mientras supo corresponder al grupo en el poder.

En su historial inmediato, hay investigaciones de la UIF que revelan que, de 2013 a 2017, Vargas cuadruplicó sus ingresos de manera ilícita. Durante ese lapso le fueron detectados diferentes depósitos en efectivo por parte de gobiernos estatales y uso “fuera de lo lógico” de su tarjeta de crédito. También le salieron compras de casas en Valle de Bravo, Polanco y Lomas de Chapultepec, lo que le valió el mote de Magistrado billetes.

No leyó Vargas que ya no lo querían cuando la UIF informó que un juez federal revocó el no ejercicio de la acción penal determinado por la FGR, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 36.5 millones de pesos, más cuando la propia de Hacienda informó que fue reconocida como denunciante en contra de Vargas.

La destitución de ayer, por parte de cinco magistrados, incluyendo a Janine Otálora, seguramente se dio avalada desde muy arriba, y aunque no existe en las normas jurídicas del Tribunal una facultad expresa para cortarle la cabeza como lo hicieron ayer, la acción terminará siendo reconocida porque con Vargas, el máximo juzgado electoral del país había entrado en una crisis.

•••

Uppercut: Margarita Zavala siguió toda la historia ayer. Cuando a Vargas lo pusieron contra las cuerdas, dijo que seguro estaba hablando con sus cuates de Presidencia para buscar apoyo. Al final, aseveró que alguien no se atrevió a votar, en alusión a Mónica Soto.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

