Reclamaré mi parte en la coordinación

Varias cosas llamaron la atención sobre lo expuesto por Rogelio Ramírez de la O a los diputados de la Comisión de Hacienda durante su proceso de ratificación como secretario de Hacienda. Pero dos destacaron:

Por un lado, su claridad —sin regateos—, en las respuestas a los cuestionamientos.

Por otro —y sin duda fue lo que más importó a la oposición y a quienes se preguntan si será capaz de plantarle cara a López Obrador—, fue la decisión que les externó de hacer valer su posición como secretario de Hacienda, particularmente en lo referente a Pemex. La situación de Pemex “sigue siendo delicada”, pero sí se está logrando estabilizar la empresa desde el punto de vista financiero. Ello ha implicado “sacrificios y mucha coordinación; y yo voy a reclamar mi parte en esa coordinación”, expuso Ramírez de la O.

El economista adelantó también que no estaban contemplados mayores cambios en el presupuesto del año entrante. “Ya no hay que recortar programas”. La idea es que la inversión permanezca en los proyectos que ya están (Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles).

Las prioridades serán: 1.-Consolidar los programas sociales. 2.-Continuar —hacer énfasis— con la vacunación, pues será llave para abrir la economía. 3.-Impulso a la inversión (se acelerará el desembolso en programas de inversión pública).

Ramírez de la O describió el paquete económico 2022 como equilibrado, responsable y con una profunda dimensión social hacia los más desfavorecidos. Y reiteró los principios del actual gobierno de mantener la política de austeridad, de contención de la deuda y de no proponer nuevos impuestos ni elevar los existentes.

Ganados aplausos se llevó el economista de la UNAM, doctorado en Cambridge, convertido ya oficialmente en el tercer secretario de Hacienda de este gobierno.

NUEVA EMPRESA DE AVIACIÓN.- En las negociaciones que lleva a cabo el gobierno de López Obrador con trabajadores de Mexicana de Aviación, la idea –propuesta por el Presidente de la República– es dejar atrás todo lo relacionado con Mexicana y crear una nueva empresa a la que se integren los desempleados de la extinta aerolínea.

Por lo que nos cuentan, hay varios inversionistas privados interesados en el proyecto y las pláticas avanzan para rescatar a los ex trabajadores de Mexicana incluyéndolos en la nueva empresa y dándoles incluso una participación. Y no, no sería una empresa del Estado. El gobierno tan sólo les ofrecería “facilidades”, adelantan.

GEMAS: Obsequio del subsecretario Hugo López-Gatell: “Desde el punto de vista médico, la respuesta inmune del organismo ante una segunda vacuna con otra marca, otra clase de vacuna, no necesariamente se mejora y tampoco implica un riesgo mayor el aplicarse la otra vacuna”.

