Apuntes de la consulta

“No es vinculatoria, sí se podrán hacer por separado...no se confíen” AMLO

Como es sabido, la tan mencionada consulta popular para enjuiciar a los expresidentes se llevó a cabo el pasado domingo arrojando los siguientes resultados: de los 93 millones 671,697 de mexicanas y mexicanos con credencial para votar, solo el 7.11 % salió a participar, donde 6 millones 511,385 personas se decantaron por el “Sí”, 102,295, por el “No” y 48,878 fueron votos nulos. Por este motivo, la consulta se quedó lejos de los 37.5 millones de votantes (40 %) para lograr la vinculación jurídica necesaria para “llevar a cabo las acciones pertinentes” resultantes de este ejercicio democrático.

Estos son los resultados cuantitativos, donde las portadas de todos los diarios en el país se polarizaron -como ya es costumbre en esta administración- diciendo algunos que “fracasó rotundamente la consulta” y, los del otro bando, con frases de justificación que atacaban al INE por la baja participación. Sin embargo, más allá de estos encabezados equidistantes en su redacción, lo realmente interesante surge desde el encuadre cualitativo. ¿Qué fue lo que pasó este domingo? ¿Dónde quedaron aquellos 30 millones de votantes fieles a López Obrador? ¿En realidad, la pregunta realizada por la SCJN desincentivó la participación? ¿Es un fracaso rotundo, como dicen varios medios?

Este domingo 1 de agosto quedará marcado en el calendario de los mexicanos como la primera consulta popular avalada por la Constitución, organizada por el máximo organismo electoral del país, efectuada en todo el territorio nacional y, sobre todo, una herramienta que abona a la democracia participativa y directa en México. Sin duda alguna este ejercicio es motivo de celebración. Ahora bien, el tratamiento que se le otorgó dista bastante de cualquier alharaca, pues con la politización in extremis, así como el tema de fondo que se le imprimió, tiene el riesgo de vaciar de contenido a este necesario ejercicio democrático.

Asimismo, el domingo se dio un paso importante en el camino de la madurez democrática de nuestro país. Aquella masa votante por López Obrador en 2018 o la de las pasadas elecciones de junio, demostró no ser monolítica, responde a incentivos tangibles y participa de manera consciente. En la actualidad, las y los mexicanos (en general) no salen a votar en contra de su voluntad. Las personas que votaron por López Obrador y/o por Morena (o por cualquier otro partido) en las elecciones pasadas deben ser consideradas como un ente vivo, informado y sapiente de sus decisiones, por lo que considero que además de elevar el nivel de la conversación (en este caso del cuestionamiento plasmado en la consulta), en los ejercicios subsecuentes -como la revocación de mandato en marzo del siguiente año-, tendrá que haber mayor claridad y beneficios tangibles para el país.

Así pues, este domingo nos ha dejado grandes enseñanzas en la vida democrática del país. Como no desestimar a las siete millones de personas que salieron a participar, de igual manera a las que también emitieron un mensaje al no salir a las urnas. Ya que las primeras, claman justicia de los actos ocurridos en el pasado, -no en contra de los expresidentes- sino de la gran deuda que se tiene en esta materia en cada rincón del territorio nacional. Perfeccionar la herramienta de la consulta, mejorar la utilidad y disminuir su politización deberá ser la consigna para que exista mayor participación, por el bien de la democracia mexicana.

POR ADRIANA SARUR

ADRIANASARUR@HOTMAIL.COM

@ASARUR

dza