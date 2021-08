El hijo desobediente de la 4T

Aunque todo hace parecer que quedó zanjado el conflicto que motivó la imposición de Olga Sánchez Cordero como presidenta del Senado, lo cierto es que hoy, más que nunca, se ahondó el distanciamiento político de Ricardo Monreal con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su círculo más cercano en la 4T.

Desde hace algunas semanas, se especuló con mucha insistencia en torno a un supuesto enojo del primer mandatario con el zacatecano. El senador minimiza los comentarios y el jefe del Ejecutivo evade el tema. Tampoco le dio importancia públicamente. A pesar de eso, de manera soterrada y no tanto, los dos han hecho todo para dejar claro que existe un “rompimiento” de cara a la sucesión de 2024, pero nunca lo aceptarán ante los medios. No hay motivos aparentes para ventilar sus diferencias. Además, no están en igualdad de circunstancias.

La voz del Presidente es muy poderosa y Monreal tiene claro cuál es su papel en este momento.Acepta todo lo que venga de Palacio Nacional, porque, de lo contrario, corre el riesgo de ser víctima de la cargada y ser desterrado de Morena, lo cual es algo difícil de pensar para quienes lo conocen. Lo que sí, es que Ricardo es el único político que puede poner en riesgo el triunfo de Morena en 2024 y encabezar una rebelión. Ni a él ni a López Obrador conviene que pase en este momento.

Lo que sí es un hecho es que esa posibilidad siempre estará latente y llegará cuando deba llegar, si crece el distanciamiento entre ambos. Hoy en día, varios morenistas, de los duros y algunos de los no tan duros, quieren que Monreal se vaya del partido. Pero él ya dijo que no lo hará. Se quedará para dar la pelea al interior de Morena y en su momento, cuando llegue la hora de definir quién será el candidato presidencial, se verá para dónde jalar. Lo cierto es que ha dicho que, sí o sí, buscará la silla del águila en 2024. No sólo eso, lo hará con o sin Morena. Y es aquí donde corre un riesgo importante el proyecto de sucesión de AMLO.

Si impone a alguien que no sea Monreal, el zacatecano buscará la candidatura por otro instituto político. Y entonces sí, el partido guinda podría quedar muy menguado con el riesgo de perder la elección. Ambos saben que otros partidos podrían darle cobijo, incluso alguno de los que hoy tiene Morena como aliado. Todo eso a menos que Monreal cambie su proyecto político en los próximos tres años.

Pero eso no se ve factible, porque va por la grande a como dé lugar. Esta vez, no piensa claudicar como en 2018, cuando se hizo a un lado para darle la candidatura del gobierno de la CDMX a Claudia Sheinbaum. En aquella ocasión, se mantuvo firme y se alineó con AMLO, a pesar de que otros partidos, entre ellos el PAN, le ofrecieron la nominación. Esta vez, me dicen, todo será diferente en 2024. Monreal será candidato, porque ninguno de los últimos presidentes ha puesto a su sucesor. Convirtiéndose en el hijo desobediente de la #4T.

REGRESO A CLASES. Este lunes están en condiciones de regresar a clases presenciales 25 millones de niños y adolescentes, después de año y medio de estudios a distancia y un largo debate sobre la conveniencia o no de volver a las aulas.Existen argumentos a favor y en contra. Como sea, el gobierno federal dio el banderazo para que la comunidad estudiantil asista a sus colegios, públicos y privados. Lo que no hay que dejar de decir es que los estudiantes regresarán sin haber estado incluidos en el programa de vacunación de la 4T, como ocurre en otros países, sobre todo cuando según la UNICEF, de los casi tres millones de muertos por COVID-19 en el mundo (a mayo de 2021), 0.3 por ciento corresponde a niños y adolescentes menores de 20 años.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad. Los obedientes deben ser esclavos” .

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

