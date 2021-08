¿Vacunas obligatorias?

Aún cuando los países avanzan con sus campañas de vacunación contra el coronavirus, la propagación de la pandemia continúa a un ritmo preocupante. La variante delta, detectada originariamente en la India, se encuentra en 132 países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el 30 de julio que en una semana se registraron casi 4 millones de nuevos casos en el mundo y se estima que el número total de contagios supere los 200 millones en los próximos 14 días.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos publicaron un documento advirtiendo que la cepa delta puede ser tan contagiosa como la varicela. Las personas que han completado la vacunación contra el covid-19, así como las no vacunadas, pueden transmitir la variante delta.

Ante la situación, varios gobiernos han adoptado medidas coercitivas para incentivar la vacunación en sus poblaciones, frenar la propagación de la variante e impedir que se generen más mutaciones del virus.

Francia, Gran Bretaña, Italia y Grecia han impuesto una serie de mandatos y medidas, como ordenar al personal médico y los ciudadanos en contacto con poblaciones vulnerables a vacunarse de manera obligatoria. Anunciaron controles y sanciones para los que incumplan.

El presidente Joe Biden anunció que todos los trabajadores federales tendrán que demostrar estar vacunados o se someterán a ciertas medidas obligatorias. El estado de California y la ciudad de Nueva York han adoptado medidas sanitarias parecidas.

La obligatoriedad de la vacunación ha generado un debate polémico. Los antivacunas alegan que estos mandatos violan los derechos humanos fundamentales de las personas, como la libertad y la integridad física. Por lo contrario, los que apoyan estas medidas insisten en que no se puede utilizar la libertad personal como protección, debido a que las consecuencias de no vacunarse no son individuales, sino que afectan a todos.

Expertos en bioética mencionan las siguientes condiciones para proceder con la vacunación obligatoria: que exista una amenaza a la salud publica, la vacuna sea segura y eficaz, el nivel de coerción es proporcionado, y las políticas muestran una ratio de costo/beneficio superior a otras alternativas.

Si bien es cierto que la ciencia demuestra que las vacunas reducen la gravedad de la enfermedad, al igual que la cantidad de hospitalizaciones y muertes, solo cuentan con la autorización de uso de emergencia. No tienen la aprobación tradicional, el cual puede tardar años, y por lo tanto, muchos no se quieren inocularse por este motivo.

Con respecto a la legalidad de mandatos obligatorios sobre vacunas en Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) emitió un fallo histórico en abril de 2020 avalando medidas de protección poblacional frente a derechos individuales. Sostuvo que las vacunas obligatorias para los niños y concluyó que las autoridades sanitarias "podrían introducir una política de vacunación obligatoria para lograr un nivel adecuado de protección contra enfermedades graves" en los casos en que la vacunación voluntaria fracase.

El fallo, que se dio antes de la pandemia, podría funcionar como precedente para las vacunas obligatorias de COVID-19 en la Unión Europea.

En Estados Unidos, el tema es más complejo. En 1905, la Corte Suprema emitió un fallo que sostuvo una ley de Massachusetts que imponía multas a las personas que se negaban a la vacunación contra la viruela. Los tribunales han ratificado de forma rutinaria la autoridad de los estados para hacer cumplir la vacunación si es necesario para la salud pública.

Las facultades del gobierno federal estadounidense en esta materia son limitadas. Puede emitir mandatos de vacunas al ejército, pero su autoridad de ampliar estas acciones a otros ámbitos nunca ha sido probada en un tribunal.

La pandemia evoluciona, las cepas se transforman, y los casos incrementan. Los gobiernos pondrán a prueba las barreras legales en sus distintos países para responder a esta crisis sanitaria.

POR LILA ABED

POLITÓLOGA E INTERNACIONALISTA

@LILAABED

