El liderazgo de Salvador Daniel

Uno de los procesos que vive una orfandad horrorosa en esta etapa de la pandemia es el regreso a las oficinas.

Prácticamente nadie en México aborda con seriedad el tema. El gobierno federal, a través de la Secretaría de la Función Pública de Roberto Salcedo, anunció con timidez el regreso de los burócratas vacunados a las oficinas. A su vez, en las empresas globales no hay fecha para el retorno, debido a la alta dependencia con los corporativos internacionales. Y las empresas mexicanas parecen estar observando todo desde la barrera.

Este fenómeno no es solo de México. El portal Ars Técnica documentó cómo existe una “guerra” entre los directores de las empresas tecnológicas como Google, Facebook o Apple y sus miles de empleados, porque una gran cantidad de estos no quiere volver, a pesar de la vacunación.

En medio de todo esto hay un daño enorme a un sector clave: el inmobiliario. Basta mirar las cifras reportadas por Fibra Danhos, la empresa inmobiliaria que dirige Salvador Daniel, que reveló que en los primeros seis meses de 2021 sus ingresos totales (predescuentos) llegaron a dos mil 443 millones de pesos, 10.7 por ciento menos que el año pasado, y 13 por ciento menos que en 2019. La empresa ha tenido que etiquetar ingresos con una vinculación directa al COVID-19, incluyendo reservas que en el primer semestre del año rebasaron los 105 millones de pesos.

Pero, así como esta y muchas empresas de ese sector han resultado impactadas, también es posible observar el liderazgo que particularmente esta firma ejerce en lo que podrá ser el regreso más ordenado a la vida como la conocíamos antes. Daniel reportó que sus contratos de arrendamiento están siendo renovados “en su gran mayoría”. Asimismo, suscribió convenios con infinidad de arrendatarios para evitar un colapso brutal de sus ingresos. Su flexibilidad funcionó, al igual que ocurrió con varias otras empresas. No obstante, no se puede generalizar, porque hay infinidad de otras firmas que no flexibilizaron y perdieron muchos arrendatarios.

Medir los plazos del regreso a las oficinas es una tarea incierta. Las cifras de Danhos sobre el impacto de la pandemia no dejan lugar a dudas: su tasa de ocupación bajó, de 91.6 por ciento antes, a 85.6 por ciento este junio; mientras su cartera vencida creció de 0.63 por ciento a 4.93 por ciento. Y eso que esta es una firma diversificada, flexible, líder de su sector.

Por eso, si hemos de atestiguar un regreso a oficinas firme y con nuevas características en este segundo semestre, tendrá que ser bajo la guía de esta empresa. Sus números lo reflejarán trimestre a trimestre.

MICROSOFT

La empresa que dirige Enrique Perezyera se alió con el Centro de Competitividad de México para facilitar que cuatro mil 500 pymes mexicanas se digitalicen. La plataforma se llamará Pymes digitales.

POR CARLOS MOTA

MOTACARLOS100@GMAIL.COM

WHATSAPP 56-1164-9060

PAL