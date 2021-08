Badiraguato Inc.

La tercera visita a Badiraguato, Sinaloa, por parte de Andrés Manuel levantó preguntas, ámpulas, dudas con tintes de certezas y más incertidumbre de otro tipo, sobre si existe una política de seguridad y de contención de los cárteles de la droga en nuestro país. Si bien todos sabemos a estas alturas que los distractores le encantan a la 4T, algunos empiezan a tener fuertes implicaciones.

La historia no es nueva. Inició en su campaña de 2018, cuando dijo que se tenía que legislar la droga. Tampoco es un invento de su parte; en diversos lugares del mundo se está legislando la marihuana con fines médicos y lúdicos, con amplias ganancias para los gobiernos. Cierto es que todavía no se tienen los aproximados de los costos sociales asociados al uso de la marihuana en el mediano y largo plazo. Estos, en principio, debieran ser absorbidos por el Estado, esperando que sea a través de los impuestos que hoy ya se cobran.

Aun así, el discurso del presidente AMLO en la cuna de “El Chapo” osciló entre la inocencia de lo que sucede en territorio narco y el conocimiento profundo del fentanilo y otros químicos. Fue más allá del “abrazos y no balazos”. Pidió utilizar el programa Sembrando Vida para suplir los plantíos de enervantes, pero al mismo tiempo y de forma contradictoria dijo que “está en franca decadencia la siembra que más se cultiva, como la marihuana, la amapola, porque ahora lamentablemente lo que más se está usando para envenenar a los jóvenes es el fentanilo, son los químicos y esos no se producen en México”.

Si bien ya conocemos que su fraseo nunca es el óptimo, en este caso su pronunciamiento además abre nuevos debates: ¿el problema es que en México no se produzca el fentanilo y los químicos?, o ¿envenenan a los jóvenes porque no se producen en México?, o ¿tan sólo es que ahora la producción de marihuana y amapola es poca y ese sería el problema?

La Cuarta Transformación tiene diversas características que la distinguen. Sin duda una de ellas es simplificar los problemas. Y el Presidente divide al territorio narco en dos tipos de sembradíos, lo que constata que López Obrador o bien sabe cosas que los mismos expertos en el tema desconocen, o considera que el fentanilo y otros químicos son excluyentes de los enervantes llamémosles “naturales”.

Pero lo cierto es que, en muchos casos, drogas químicas y naturales se potencializan, y quienes manejan todo el catálogo de sustancias narcóticas son los mismos sujetos. Los cuales, como ya se sabe, no sólo están en el negocio de las drogas, también extienden sus intereses a otros rubros del crimen organizado.

Pero, además de sugerir el uso de uno de sus programas federales estrella, dijo que ello “no significa que se va a dejar de combatir el narcotráfico o la erradicación de plantíos”. La falla de esta aseveración radica en toda la oración completa. Sembrando Vida ha demostrado ser un fracaso en las regiones del sureste del país donde se ha implementado. Tanto en términos económicos, de producción y hasta de medio ambiente, donde se ha sembrado. A ello se agrega que durante su mandato no se ha combatido al narcotráfico y tampoco se ha llevado a cabo una importante erradicación de plantíos. Desconozco si eso sea lo adecuado, pero es una política pública que no se ha practicado en estos años.

Tampoco la estrategia de “abrazos no balazos” ha funcionado. En estos casi tres años, el número de muertos por violencia ha superado las 86 mil víctimas.

Sabemos que Andrés Manuel es experto en el manejo de los tiempos, las “cortinas de humo” y de lograr que la gente siga su narrativa. Entonces, ¿por qué hacer obvio que fue a Badiraguato por tercera vez en su administración e insistir en no ir a ver a los enfermos oncológicos (no contagian), ni a los lugares en que recientemente han ocurrido tragedias? En algún momento dijo que publicitar ese tipo de acciones no era su forma de gobernar. Pero la duda cabe ¿por qué asistir a esa región y no atender a muchas víctimas que hoy claman por la presencia del Presidente? La respuesta a esa pregunta la encontramos también en su discurso: “¡al carajo!”. Tristemente, sabemos cuáles son las prioridades de López Obrador, y esa es la nueva forma de hacer gobierno, una compañía que podríamos denominar Badiraguato Inc.

Supongo que estará muy a las vivas el crimen organizado. Y quizá no por la delicia que significa tener a la 4T de su lado, sino porque todo lo que toca el lopezobradorismo se viene abajo tarde que temprano. Quizá esa sea la verdadera estrategia federal contra el narco y pronto nos habremos deshecho de esa plaga.

POR VERÓNICA MALO

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

PAL