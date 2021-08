Arrasa el "sí" en la consulta popular 2021

El primer ejercicio de consulta popular fue una victoria para México, toda vez que más de 90 por ciento votó por el “sí” para investigar crímenes cometidos por los titulares del Ejecutivo en los sexenios pasados, y menos de dos por ciento votó por el “no”.

Millones de ciudadanos salieron a ejercer su derecho a opinar, para poner el tema del juicio a expresidentes y crímenes del pasado en el debate público. Para ser el primer ejercicio de este tipo en México, ha sido, sin duda, un éxito como una gran herramienta legal y constitucional de democracia participativa.

Se estima que votaron casi siete millones de ciudadanos. El número corresponde aproximadamente a la población total de El Salvador, Suiza, Paraguay o Hong Kong; lo anterior, considerando todas las trabas que hubo en el proceso y a pesar de que no se instalaron suficientes casillas, a diferencia de lo ocurrido hace apenas dos meses ante una elección también constitucional, el 6 de junio, en el Proceso Electoral Federal 2020-2021.

El INE colocó un tercio de las casillas que normalmente se instalan en un proceso ordinario, como el de las elecciones intermedias de junio, contraviniendo con esto su principal tarea, que es el impulso al voto y hacia la participación ciudadana. Pudo haber hecho mucho mejor trabajo, apostarle a más promoción. Lo anterior, además de no permitir la difusión, y 15 días antes impedir que se hablara del tema.

El Instituto Nacional Electoral no instaló casillas para la gente que viajaba, y con eso no permitió que se votara en cualquier lugar. El no poner casillas especiales, claramente fue un acto deliberado para desalentar la afluencia de los votantes; en algunas zonas del país a la gente le llevaba más de dos horas de su tiempo llegar a la casilla que le correspondía. El INE se amparó en el pretexto de un presupuesto ineficiente.

Por ejemplo, habitantes de Amojileca se quejaron de que el INE no instaló casilla alguna en su poblado, uno de los más grandes del municipio de Chilpancingo y debieron salir “hasta San Vicente, que queda a más de tres horas”.

Casi siete millones de votos a favor, equivale a 10 veces lo que obtuvo Samuel García en Nuevo León; (700 mil votos ganados aproximadamente) sin publicidad, y teniendo en contra a todos los medios informativos. Equivalen también a un número 15 veces mayor que los 482 mil 891 votos que obtuvo Miguel Ángel Riquelme Solís como gobernador electo de Coahuila. Corresponde aproximadamente a la votación que obtuvo el PRI (siete millones 677,180) con su candidato José Antonio Meade, durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

La cifra de casi siete millones representa la diferencia en el número de votos con los que Joe Biden le ganó a Donald Trump la Presidencia de Estados Unidos.

Tlaxcala y la Ciudad de México destacaron por tener el mayor porcentaje de la participación. En la Ciudad de México votaron 800 mil personas, lo cual contrasta con aquel primer plebiscito ciudadano realizado en el Distrito Federal, el 21 de marzo de 1993, que obtuvo como resultado 320 mil votos.

Entre las Consultas Populares realizadas en México, hasta el momento la Consulta Popular 2021 es la más grande en la historia del país con casi siete millones de votos, en contraste también con la Consulta del Aeropuerto de Texcoco, con un millón 69 mil 870 votos, en octubre de 2018; y la Consulta del Fobaproa en agosto de 1998, con dos millones 100 mil votos.

Ahora, y pese al INE, hubo una alta participación, a pesar del INE la consulta popular fue un éxito y significa la posibilidad de iniciar un proceso de justicia transicional, entendida, como explica la Secretaría de Gobernación, como “la serie de mecanismos para acceder a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición posterior a periodos de conflicto, represión y/o niveles de violencia a gran escala y de alto impacto, que llevaron a la comisión de violaciones a derechos humanos de forma tan grave y masiva, que el Estado no puede dar respuesta con el sistema de justicia ordinario”.

En este sentido, Morena impulsará una Comisión de la Verdad de la mano con las víctimas, será una comisión contra la impunidad de los crímenes económicos del neoliberalismo y el establecimiento de un tribunal del pueblo para no cesar en la búsqueda de justicia y la investigación de los crímenes de las administraciones pasadas. El primer caso de una instancia de este tipo fue el Tribunal Russel, también conocido como Tribunal Internacional, que analizó e investigó la intervención de Estados Unidos en Vietnam.

El 1 de agosto de 2021 pasará a la historia como un gran día para nuestra democracia, y marcará una nueva etapa contra la impunidad en el país.

POR CESAR CRAVIOTO ROMERO

COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

@CRAVIOTOCESAR

