MARIBEL GUARDIA ES LA ÚNICA QUE LE TIENDE LA MANO A LAURA BOZZO Y LE OFRECE AYUDA Y CASA

Que valor el de Maribel Guardia de salir a defender a Laura Bozzo que en este momento está con el agua al cuello, aunque el juez anunció que sí le otorga el amparo y detuvo la orden de aprehensión y de prisión preventiva contra ella para que pase el juicio fuera de la cárcel con una fianza 300 mil pesos, Maribel con la calidad de ser humano que tiene le tendió la mano, le ofreció quedarse en su casa a la conductora y le rogó al gobierno que la deje trabajar para pagar lo que le debe al fisco.

AL DEJAR DE SEGUIRSE EN REDES BELINDA Y CHRISTIAN NODAL LE DIERON MUERTE CIVIL A SU AMOR PERO EL ROMPIMIENTO ES MAS FALSO QUE UN BILLETE DE 3 PESOS, ES PARA PUBLICITAR SU PRÓXIMO DUETO MUSICAL

Los amores son virtuales, se desarrollan en las redes sociales y si corto contigo, te dejo de seguir, que es equivalente a darle muerte civil al noviazgo, eso hicieron Christian Nodal y Belinda pero la terminación del noviazgo es mas falsa que un billete de 3 pesos porque siguen juntos y lanzarán su dueto. Su engaño infantil funcionó, Nodal subió 200 mil seguidores en tres días. Dicen que con el amor no se juega, aunque estén en juego millones de seguidores.

CRISTIAN CASTRO TERMINÓ CON SU NOVIA ARGENTINA PORQUE HAY MUJERES QUE CUANDO YA TIENEN AL “TROFEO” EN CASA DEJAN DE ADORARLO

Cristian Castro terminó con su novia argentina pues él como todas las celebridades necesitan de la adoración de sus parejas y lo malo de las mujeres es que cuando ya tienen al ¨trofeo¨ en su cama, se les quita la adoración, apenas lo ven de mal humor y lo amenazan: -Ya no eres el hombre de mis sueños-. Y lo primero que de él las enamoró es lo que luego le reclaman sorprendidas: “Eres un coqueto”.

Al echarle en cara sus defectos, ante los ojos de Cristian, con toda razón, ellas también pierden su encanto. Él quiere seguir siendo adorado y si a “ti ya no te gusté como soy y te parezco un globo desinflado”, como dice la canción: “fallaste corazón no vuelvas a apostar” que gire la ruleta y a seguir jugando. Al fin y al cabo el primogénito de Verónica Castro siempre encontrará quien quiera consentirlo y así tenga 90 años habrá quien lo busque y nunca lo verán como sacrificio, al contrario, para cualquiera andar con él, siempre será un verdadero privilegio.

QUE LYN MAY VA A TENER QUINTILLIZOS Y ANDA TEJIENDO CHAMBRITAS PIDIENDO QUE LE CONSIGAN TODAS LAS CREMAS ANTIESTRÍAS EXTRANJERAS PARA QUE NO SE LE DAÑE LA PIEL

Ahora ya no sólo está embarazada Lyn May, sino que andan diciendo que va a tener quintillizos, que en sus ratos libres teje chambritas, se pone crema contra las estrías y toma medicinas para el mareo, Lyn, no te preocupes, tuviste tres hijas y no se te dañó la piel ¡no hay quintos malos!

POR SHANIK BERMAN

MAAZ