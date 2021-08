Toman un poder sin fondos

Uno de los mayores problemas que enfrentan los talibanes, en su regreso al poder en Afganistán, es la liquidez. Cuando llegaron a Kabul encontraron las arcas del gobierno completamente vacías y la mayoría de los bonos de reserva, unos siete mil millones de dólares, están bajo resguardo de EU.

Oficialmente es un país quebrado y sin el apoyo de los grandes organismos financieros. Por supuesto, esa situación se debe a los años de inestabilidad armada y a que los talibanes nunca fueron totalmente derrocados o incluidos en un proceso democrático para reenfocar su movimiento y aspiraciones. Más bien, se les permitió subsistir en la clandestinidad. Desde ahí se reposicionaron y capitalizaron, al grado de que 20 años después están otra vez en el mismo lugar de donde los echó EU: en el poder.

Los talibanes se hicieron expertos en el tráfico de opio, una de sus principales fuentes de ingresos. Hoy Afganistán es líder proveedor de heroína, 85% del opio que se mueve en el mundo sale de ese país, según la ONU.

El máximo histórico estimado de producción de opio se estableció en 2017, en nueve mil 900 toneladas por un valor de mil 400 millones de dólares en ventas de los agricultores, 7% del PIB de Afganistán.

Ese movimiento obtuvo también, sólo en 2020, unos 464 millones por la extracción ilegal de mineral de hierro, mármol, cobre y tierras raras de las montañas ricas en minerales, de acuerdo con Eurasia Group. No sólo eso, según 'think thank' ODI, los gravámenes a productos como cigarros y petróleo les dejaba unos 40.9 millones de dólares al año, en el marco de su administración paralela a la oficial.

Además de recibir fondos extranjeros de países como Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita que tienen sus propios intereses estratégicos en Afganistán, los talibanes obtuvieron alrededor de 1.6 mil millones de dólares durante el año financiero que finalizó en marzo de 2020.

Hasta antes de tomar el control casi total de Afganistán, los gastos de los talibanes se centraban en la compra de armas, el pago de los salarios de los combatientes y la formación de aspirantes a talibanes.

Pero ahora las cosas son diferentes, deben de hacer funcionar a uno de los países más pobres del mundo, con unos 40 millones de habitantes, el gran reto es cómo manejar su fundamentalismo para poder conseguir respaldo económico.

No es lo mismo operar desde la clandestinidad que ser gobierno. China quiere intervenir en zonas ricas en minerales y tierras raras, y Rusia busca capitalizar en contactos ya establecidos. La pregunta es ¿a qué costo? y ¿qué van a hacer al respecto Estados Unidos y sus aliados, que tienen como límite el 31 de agosto para dejar ese país.

Seguramente los talibanes cuentan con fondos económicos, pero ¿serán los necesarios para mantenerse en el poder? o se verán obligados a seguir traficando y explotando minerales. O tendrán que aceptar que la mujer es clave para impulsar la economía.

¿Qué hacer con un poder que parece hueco?

