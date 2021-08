AMLO y Anaya: ganar- ganar

Ricardo Anaya vio una coyuntura y la tomó; una ola y se subió. Construye su aspiración presidencial y buscará la candidatura, desde el papel de víctima, desde el extranjero, desde el autoexilio. Ayer no se presentó a su audiencia en el Reclusorio Norte. Fue citado por acusaciones de la FGR y no llegó. Se conectó de forma virtual porque, dijo, de acudir, ya no saldría. “Me quieren encarcelar”, afirmó el fin de semana. “Al Presidente le estorbo para sus planes de la sucesión de 2024”, señaló.

El excandidato presidencial no es iluso, sabe que ausentándose da elementos para que el juez presuponga que, de ser

localizado, o aun presentándose, hay riesgo de fuga. Lo que seguiría, si no va la audiencia reprogramada el 4 de octubre, es una orden de aprehensión y, quizá, una ficha roja de Interpol.

Anaya asegura que el presidente López Obrador lo quiere en prisión y que la Fiscalía ya preparaba su detención. Decirlo es grave. Que fuera cierto, lo sería más. ¿Es verdad?

La realidad es que la denuncia por la que es requerido tiene que ver con el lodazal patrocinado por Emilio Lozoya que, tras más de un año en el país, goza de libertad; no ha pisado la cárcel, ni siquiera un juzgado. La palabra del exdirector de Pemex no es confiable, en tanto no ha presentado pruebas, sólo dichos.

Los otros señalamientos en su contra vienen de antes, de 2018, y cayeron por su propio peso. Nunca se sostuvieron. La historia de la FGR contra el excandidato no es nueva. En la campaña presidencial, el gobierno de Peña Nieto se ensañó con él y “descarriló” su candidatura. Lo acusaron de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por la venta de unas bodegas. Todo se aclaró después, pero el daño ya estaba hecho.

Curioso, pero Anaya ha tenido su mejor semana, en términos políticos, en años. Los tiempos de esta acusación, y las reacciones del Presidente y el panista, no son coincidencia. En política eso no existe. Atestiguamos una esgrima de valores entendidos, un ganar-ganar, donde los dos entienden que el pleito conviene a ambos. AMLO le sigue el juego. Parece darle gasolina a Anaya dedicándole varios minutos en sus mañaneras. El panista acumula más de una hora de menciones en las conferencias de esta semana. Pero el Presidente es todo menos ingenuo. Calcula. Y en ese cálculo decidió subirlo al ring.

¿La decisión dejaría entrever interés presidencial por calar si el panista crece y da la pelea por ser candidato de la oposición?

La jugada desde Palacio no es descabellada si lo que se busca es dividir al bloque opositor que hoy luce irrompible. El PRI completo, por el antecedente de 2018, jamás caminaría con Anaya, y los calderonistas refugiados en el PAN, tampoco lo acompañarían, pues hace unos años los echó del partido. Sólo un ala de Acción Nacional lo seguiría.

Empujar a Anaya hacia la boleta de 2024 significaría fracturar al bloque. Una cosa que él difícilmente lograría. Sería una carambola presidencial.

