La Universa revelada de Sofía Echeverri

El Museo Nacional de Antropología e Historia es uno de los más cercanos a mi corazón. Desde que tengo recuerdos, este lugar me viene siempre a la memoria con gran respeto e intenso amor por lo que me hizo sentir desde la primera vez que lo recorrí.

Todo ahí es imponente: el Tláloc eterno que vigila desde su trinchera del Paseo de la Reforma, la inmensa explanada de la entrada al recinto y sobre todo “El paraguas”, la fuente cuya visión y sonido han quedado indelebles en los recuerdos de millones de personas. El espejo de agua con peces japoneses y la altura de los techos de la sala del fondo, hacen que las dimensiones humanas empequeñezcan frente a la grandiosidad del diseño de Pedro Ramírez Vázquez, el semidiós de la arquitectura mexicana.

Las piezas al interior son extraordinarias, el recorrido emocionante, así que nada de lo que pueda describir haría justicia a lo que ahí se encuentra. Sin embargo, hay un detalle que siempre me queda debiendo porque no rinde tributo al nivel de museo que tenemos, y esa mosca en nuestra sopa son las cédulas que acompañan a las piezas. No todas, pero muchas tienen información confusa, incompleta o de plano inexistente, como las que sólo dicen Objeto ritual.

Esta última descripción la encuentras en casi todo el país, por ejemplo en Paquimé, donde vi algo que me pareció más un dildo que un “objeto ritual”. También puedes encontrar figurillas humanas masculinas con título de Chamán o Médico, pero en el caso de las que son evidentemente mujeres, se les etiqueta como Figura femenina. Si nos ceñimos a esta información, parecería que nuestras abuelas prehispánicas no se dedicaban más que a existir, es decir, no eran ni parteras, ni chamanas, ni cocineras ni nada que no fuera una figurilla de cerámica.

Y es que el universo femenino muchas veces está supeditado al masculino, sobre todo en cuanto a la clasificación y difusión del arte se refiere. Con esto no quiero avivar la llama de una improductiva guerra de géneros, pero sí evidenciar que son muchas las mujeres que han sido metidas bajo el tapete de la historia de manera innecesaria, ya que el talento no tiene preferencia sexual.

Además por cada pintura, descubrimiento, palabra, invento y demás cosa valiosa que se haya ocultado en aras de favorecer al protegido del momento, se pierde un eslabón que la humanidad necesita para todo tenga sentido. Por eso, en la exposición Universad revelada que la artista mexicana Sofía Echeverri presenta en el MUSA de Guadalajara, expone una serie de tres proyectos, enfocados a comprender desde distintas perspectivas el universo femenino. La muestra se conforma por Pedir la lluvia, Arqueología secreta y Señoras del saber, que son tres series con distintos soportes y con el mismo hilo conductor. Aquí la artista se cuestiona la razón por la cual las mujeres no son consideradas de manera natural como participantes activas de los rituales precolombinos, si también han sido las encargadas de ser el vínculo entre las deidades para que tengamos la lluvia que fertiliza la tierra y tengamos alimento, por ejemplo.

El grueso de la exposición se compone de pinturas que salen de sus dimensiones periféricas, invadiendo también la pared, emulando la trascendencia de las tlahualilas, las chamanas y tastuanas. También está comprendida por esculturas de cerámica, piel, textiles y cortes de MDF policromados que emulan a las diosas imaginadas por la artista y que tienen las formas que el capricho de su naturaleza animal y humana le han dictado para que se hagan presentes con sus distintos poderes. De igual forma, Sofía Echeverri ha incluido dibujos y máscaras de estas artífices de la magia, que complementan la revelación del universo femenino, explicado con maestría a través de estas piezas ejecutadas con maestría, y que son la voz de una artista que nos revela su versión particular, del lugar que las mujeres ocupan en el tiempo y la distancia.

POR JULÉN LADRÓN DE GUEVARA

CICLORAMA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@JULENLDG

dza