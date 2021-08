Si yo fuera Mbappé…

Podría catalogarlo prácticamente como un hecho. El francés de 22 años no renovará con el París, tras ofertas incesantes de los qataríes, que seguramente han ofrecido una gran cantidad de dinero para intentar que permanezca con el equipo de su ciudad natal.

Repasamos en entregas anteriores que el esfuerzo de la entidad gala por retenerlo fue más allá de cualquier estímulo monetario. Le formaron un equipo que, en nombres y números, pinta para ser de época. El PSG ya ha demostrado un proyecto sólido, llegando a una final de Champions de la mano de Neymar, pero no podemos olvidar que el año anterior fracasó de manera monumental, al no reafirmar su hegemonía en liga, competencia que perdió con el Lille, algo imperdonable para la diferencia abismal que tiene con respecto a sus rivales.

Mbappé ya ha hecho mucho por la liga francesa. Evidentemente por su bolsillo también, pero con sus cualidades y, sobre todo, con los números que ostenta en clubes, es mucho pedirle que se quede en un certamen cuya zona de confort, por simple inercia, está

garantizada. Salvo contadísimas excepciones, como el Bayern Múnich de hace dos años, es raro que un equipo que monopoliza una liga pueda competir en Europa. Datos. No opiniones.

En los últimos 16 años, que creo yo es un buen parámetro para sustentar mi afirmación, El Bayern ha ganado dos copas de Europa, pero en las 14 temporadas restantes siempre se la ha llevado algún equipo de las cuatro principales ligas, descartando por completo a la francesa, y vaya que el equipo de la ciudad de la moda ha tenido escuadras que parece competirán por todo, pero se enfrenta a un equipo de torneos top, y se ve totalmente rebasado, cobrándole factura la poca competencia que se da en el país.

Por fin el joven ha hablado tras un silencio hermético, y si bien no hizo eco de los rumores que le ponen fuera, sí señaló que no es la mejor liga del mundo. Bajo esa premisa, aplaudo que vaya a buscar codearse con los mejores jugadores. Kylian ejemplifica que el dinero no lo compra todo, ante la incesante ambición humana del crecimiento personal, y en el PSG, difícilmente logrará más de lo que ya tiene.

Sin embargo, si yo fuera él, sabiendo que me queda un año de contrato, pero, sobre todo que a mi lado tengo al mejor, quizá, de la historia, al menos dudaría en mantener mi postura de no renovar. El otro verano me marcho libre, pero nadie me quitará el deleite de tener de compañero a Messi, y créame, para los números que en conjunto tienen estos atacantes juntos, difícilmente no registren menos de tres goles por partido. Trato de ganar todo, buscando números de escándalo al lado de Messi y Neymar, y después me voy al Madrid para intentar hacer otra era galáctica; algo nada descabellado con el regreso de Bale, la forma pletórica de Karim y si Hazard está en condiciones. En fin, veremos cuál es el desenlace de esta picante novela.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

TWITTER: @JOSE_IGA

MAAZ