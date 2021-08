Patito feo de Morena en Hidalgo

Todos fuimos testigos de la debacle que sufrió la candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, quien pasó de liderar prácticamente toda la contienda, a la derrota en apenas unas cuantas semanas.

Perdió la elección, aunque todavía algunas encuestas le daban la ventaja a unas semanas de las votaciones, por arriba tanto del PAN, con Fernando Larrazábal, como del PRI, con Adrián de la Garza.

Poco a poco vimos cómo la morenista se fue en picada, una encuesta la colocó con 16% en las preferencias de voto, contra 22% de su adversario priista y 34% de Samuel García, de MC. La historia de Clara Luz viene a cuento porque en Morena empezó una discusión intensa sobre las precauciones a tomar de cara a las elecciones estatales que se llevarán a cabo en 2022, sobre todo en Hidalgo.

Ahí, Julio Menchaca, priista de toda la vida, fue reclutado por Morena en 2017. Después se convirtió en senador y fue nombrado presidente de la Comisión de Justicia, cargo que hoy ocupa. No obstante, hay quienes señalan que siempre será un personaje ligado al priismo, especialmente a la nueva dirigencia, de Alito Moreno y al actual gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, con quien se le ha visto en varios eventos y muy sonriente. Tal es la cercanía que no lo disimulan: Fayad acudió como invitado especial a su primer informe de labores como legislador

Por estas razones es que los principales cuadros de Morena no lo quieren y lo señalan. No quieren darle el apoyo de las bases del partido. Aunque Menchaca se promueve con el respaldo de uno de los senadores más importantes para suceder a Fayad en Hidalgo, no le alcanzaría.

De acuerdo con fuentes de Morena, a Menchaca se le ve como alguien que podría afectar al partido en caso de lanzarlo como candidato a la gubernatura, pues no le ven poder de convocatoria. No se olvide que este personaje había intentado gobernar el estado. En 2005 fue precandidato a gobernador de Hidalgo por el PRI, e incluso ya registró su nombre como una marca ante el IMPI, de Alfredo Rendón.

Así, al interior de Morena no es secreto que en la pasada elección fue uno de los principales operadores de la campaña en el estado. Sin embargo, el partido fundado por López Obrador perdió carro completo, por eso mismo lo ven como un elemento innecesario. La prioridad en este momento, asegura una fuente consultada, es recuperar Hidalgo, en donde el Presidente obtuvo, en 2018, 61% de los votos y logró arrebatarle al PRI uno de sus estados bastión.

Uppercut: Hoy inicia el recuento de voto por voto, casilla por casilla en Campeche, donde está en riesgo el apretado triunfo de Layda Sansores. Se contemplan dos escenarios de lo que pudiera pasar tras la revisión a las urnas, de acuerdo con la legislación local: que pueda impugnarse el resultado a partir de las actas distritales o decretarse la nulidad completa de la elección.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

MAAZ