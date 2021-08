Están, pero no aprenden

Hemos dicho que las y los estudiantes que se quedan fuera de la escuela representan una tragedia y es fácil pensar que mientras niñas, niños y jóvenes asistan a la escuela, ya sea presencial o virtual, es positivo para su aprendizaje.

Sin embargo, hay estudiantes que están en la escuela, pero no aprenden, es lo que llamamos rezago educativo; en ocasiones esto genera que los adultos decidamos que deben repetir el año y en otras permitimos que avancen su trayectoria, pero limitando las posibilidades de seguir adelante. En cualquiera de los dos casos las consecuencias para las y los estudiantes son pérdida de confianza, frustración y un sentimiento de que la educación no sirve o que sientan que no es buena para aprender.

El rezago existe desde hace décadas porque nos hemos centrado en que las NNJ tengan acceso a la escuela y hemos dejado de lado lo que sucede una vez en ella, y pareciera que si un o una estudiante saca una calificación satisfactoria es suficiente aunque no haya aprendido. El problema es que a lo que ya veníamos arrastrando se suma la situación generada por el cierre de las escuelas.

En nuestro estudio llamado “Equidad y Regreso” encontramos que más de 61% de estudiantes entre 10 y 15 años no comprende un texto de cuarto de primaria y más de 88% no pudieron responder un problema matemático de tercero de primaria.

El problema no es que terminen el año con bajas calificaciones, la preocupación es que si no aprenden, las posibilidades de ser la mejor versión de sí mismos se truncan, las habilidades socioemocionales, ciudadanas y el autocuidado de la salud quedan limitados al no poder comprender lo que se lee o realizar operaciones matemáticas básicas.

Desde siempre las NNJ han soñado con ser astronautas, maestros o doctoras, con construir casas o curar a los animales. Hoy más que nunca esos sueños pueden quedarse como fantasías y no como motivaciones para encontrar una profesión que aporte a la sociedad; perdemos todos porque se terminan las posibilidades de disminuir la desigualdad y de contar con talento para el desarrollo del país. Incluso la defensa de otros derechos se ve comprometida si no se aprende en la escuela lo que se quiere y se necesita.

El regreso presencial a la escuela requiere estrategias focalizadas en diagnosticar y atender el rezago. El aprendizaje sufrió graves retrocesos mientras las escuelas estuvieron cerradas, pero no podemos condenar a las y los estudiantes a que esto permanezca. Es momento de concentrarse en los aprendizajes fundamentales, en aquellos que son base para que NNJ sigan aprendiendo, y cuidar la salud socioemocional.

Se requiere presupuesto, evaluaciones diagnósticas para entender lo que sí se aprendió y lo que necesita ser reforzado; se necesita acompañar a docentes y confiar en su capacidad para detectar y revertir casos complicados con estrategias pedagógicas innovadoras.

Con la pandemia fue necesario cerrar las escuelas, pero esto no puede ser razón para no atender el problema ahora. De las decisiones que tomemos depende la trayectoria de NNJ y que sus sueños y aspiraciones no se queden limitadas. No es opcional, es urgente actuar ya.

POR LAURA RAMÍREZ

DIRECTORA DE ACTIVACIÓN EN MEXICANOS PRIMERO

@LAURAMI0316

PAL