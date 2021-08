Esta columna de opinión no tiene opinión

En menos de una semana, más de 35 millones de niñas y de niños, que tienen 17 meses sin clases presenciales en México, podrán volver a la escuela.

Esta columna no es sobre la opinión de quien la escribe. Esa está clara para quienes han seguido estas líneas. Desde hace más de un año hemos publicado sobre la urgencia de volver a clases presenciales y el daño y consecuencias en millones de menores de edad de no hacerlo. Pero hoy aquí no hay opinión, sino datos duros. Cifras. Y palabras de técnicos y expertos. Que cada quien escuche las voces que considere más relevantes. Que cada quien decida si, en unos días llevará o no a sus hijos de vuelta a la escuela.

***

Del total de niñas y niños en el mundo que siguen sin clases presenciales, el 25% son mexicanos. Sí, de 150 millones de menores en edad escolar que tras año y medio de pandemia no asisten a la escuela, 37 millones están en nuestro país.

“Promover el retorno a clases es un gesto de valor mundial. En el mundo entero se está celebrando esta decisión”, dijo el pasado jueves el representante de Unicef en México, Fernando Carrera.

En nuestro país, al menos 4.5 millones de niños ya abandonaron sus estudios y quizá nunca regresen a ellos (Mexicanos Primero, con datos de la SEP).

Seguir con escuelas cerradas “derivará en una catástrofe generacional”, alertó Antonio Guterres, secretario general de la ONU (4 de agosto de 2020).

“El cierre de escuelas expone a los menores a riesgos como abusos, trabajo infantil, trata de personas, enfermedades, embarazo adolescente, explotación sexual, desnutrición y deserción”, aseguró hace casi un año Margarete Sachs-Israel, asesora de educación de UNICEF para AL y el Caribe.

“Las escuelas no son puntos de propagación”, dijo Robert Jenkins, jefe de Educación de Unicef (7 de diciembre de 2020), e instó a evitar cierres nacionales.

“La experiencia durante la pandemia ha dejado claro que los beneficios de mantener las escuelas abiertas superan con creces los costos de cerrarlas”, aseguró.

La OMS publicó el 18 de octubre de 2020 el documento “Qué sabemos sobre la transmisión de la COVID-19 en escuelas”. La conclusión fue categórica: las escuelas no son foco de contagio.

***

Más de 37 mil niñas, niños y adolescentes de todo el país participaron en la Consulta Caminito de la Escuela, llevada a cabo por la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, cuyos datos se presentaron el pasado 11 de agosto. ¿El resultado? 7 de cada 10 niños quieren volver a clases presenciales.

De los 37 mil 764 menores consultados, son los niños de preescolar los que más desean hacerlo. La primera infancia es clave en el desarrollo de una persona. Lo académico y educativo, como sea, se recupera, pero el daño psicológico y emocional, y las habilidades sociales perdidas, pueden ser irreversibles.

La voz menos escuchada, es la que más debería pesar: la de los menores. Sus opiniones van en contrasentido a la de muchos adultos (no pocos, sin hijos). Mientras 68% de adultos se oponen al regreso, el 68% de las niñas y niños quieren volver (Caminito de la Escuela, CDH CDMX). Hay una desconexión y, parece, falta de empatía.

Más cifras: los menores de 18 años representan 2% del total de casos positivos y el 0.25% del total de decesos. En la estadística oficial, en el país han muerto por la pandemia más de 252 mil personas, pero menos de 650 son niñas y niños. Cada vida que se pierde es trágica, pero hay que tener perspectiva.

De los más de 3 millones 200 mil casos positivos en México, únicamente 11 mil 746 se han dado entre menores de cero a cinco años; 15 mil 97, entre niños de 6 a 11; 36 mil 339 entre jóvenes de 12 a 17 años.

“Estamos al borde de una catástrofe no solo educativa, sino generacional, sobre todo por los impactos psicosociales por el cierre de escuelas”, dijo la titular de la CDH CDMX Nashieli Ramírez, la semana pasada.

“El daño de tener escuelas cerradas es mayor que el de abrirlas”, ha reiterado Unicef.

“Las escuelas, con medidas sanitarias, no son foco de contagio”, declaró la OMS.

“El cierre de escuelas prolongado generará una catástrofe generacional”, afirma la ONU.

“Las escuelas deberían ser las últimas en cerrar y las primeras en reabrir”, comunicado conjunto entre Unicef y Unesco (12 de julio de 2021).

Durante 17 meses, el conocimiento y la ciencia se han acumulado. En menos de una semana, millones de niñas y niños podrán volver a clases presenciales. Ellos quieren regresar a la escuela. ¿Qué decisión tomarán papás y mamás?

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

DZA