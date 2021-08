La obsesión con el INE

La obsesión del Presidente con el Instituto Nacional Electoral (INE) es brutal y enfermiza. Se le olvida que ese organismo que critica en la menor oportunidad, es el mismo que lo declaró Presidente de México. Nada más no lo entiende o no le conviene entender.

Ese organismo es la propia ciudadanía organizando sus elecciones; es el árbitro que nosotros creamos para protegernos de los fraudes electorales, abusos, gastos sin reportar, elecciones de Estado y mercenarias.

Hoy, quien fue beneficiario en 2018, quiere regresar el órgano electoral al gobierno, claro ahora que él es gobierno, anhela que las elecciones sean dirigidas desde la Secretaría de Gobernación. Sí, la misma secretaría que ejecutó el gran fraude electoral de 1988.

Su absurdo intento no cuaja, entonces buscan debilitar al órgano electoral. Esta ocasión con la llamada “purga” de consejeros (remover a los integrantes de las instituciones electorales y reducir su número). La necesitan para así tener un árbitro a modo y lacayo en la elección de 2024.

Lorenzo Córdova lo definió: “En la intención de Morena de purgar los organismos electorales antes de la elección de 2024, hay miopía alimentada por rencores, filias y fobias personales”. Lo describió demasiado elegante, la burda realidad es que estos pseudo legisladores son voraces y rapaces; unos verdaderos trogloditas del poder.

Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Senadores, y su jefe, el Presidente, como siempre de manera desordenada y sin respeto a las formas, dijeron públicamente que preparan una reforma electoral, la cual tiene como principal objetivo la remoción y reducción de los integrantes de las instituciones electorales. Es claro que lo único que buscan es tener una elección a modo, ver la manera de perpetuarse en el poder, aunque la mayoría de los mexicanos no los queramos ni un día más.

Lorenzo Córdova señaló: "Una reforma de gran calado que se plantee como principal objetivo meramente la renovación de los órganos directivos de las autoridades electorales, termina por ser una reforma miope, que carece de altitud de miras”. Nuevamente lo dice de manera elegante, la verdad es que quieren con su “gran reforma electoral” nombrar en esos cargos a más servidores ineptos y esbirros del primer mandatario.

Una reforma electoral debe plantearse con base en análisis, donde se determinen las áreas de oportunidad para su perfeccionamiento, demostrar las fallas en las reglas actuales y la forma en que las reformas las mejorarían. No como quieren, legislar a conveniencia, para que la elección de 2024 sea a modo. Desde luego que saben que su gobierno es un fracaso, y eventualmente lo verán en las urnas, y lo más importante: López Obrador no va a estar en la boleta (si no intenta ampliar su mandato) y esa es toda la diferencia.

Las elecciones de los últimos años (2018 y 2021), donde Morena obtuvo la mayoría de espacios, demuestran que el sistema funciona bien para todos y esta listo para las elecciones de 2024. Por ende, el intento de reformar es perverso, sólo busca mayor control y aglutinamiento del poder sin restricciones.

POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI

ABOGADO

@JOSE_LAFONTAINE

PAL