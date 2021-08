Afganistán y la historia sin fin

Dudé mucho si debería escribir otra nota, una más a las miles que ya se han publicado, sobre la salida de las tropas de Estados Unidos de Afganistán. El regreso del Talibán al control de ese desafortunado país sella la derrota de un proyecto de dominación y transformación que duró veinte años. Hoy, Estados Unidos se retira con las manos vacías. La misma suerte corrió el Imperio Británico en el siglo XIX y el Imperio Soviético en el siglo pasado. En muy pocos días sobrevino la caída de Kabul en manos del Talibán. Lo más penoso y acuciante, que debió haberse previsto y evitado, es que hoy miles de personas, quizá cientos de miles, incluyendo estadounidenses, nacionales de otros países de la OTAN, y sobre todo miles de afganos que colaboraron con los militares extranjeros, permanecen en el territorio de la nación asiática. Si no son evacuados a tiempo, serán presa fácil de un régimen que se distingue por practicar una visión extremista de islamismo, que puede ser brutal, especialmente hacia las mujeres y las niñas.

El 11 de septiembre de 2001, el mundo entero presenció por televisión la barbarie del ataque a las Torres Gemelas en que murieron más de tres mil personas inocentes. Al día siguiente, hubo unanimidad en el Consejo de Seguridad: Estados Unidos, el país agredido, tenía todo el derecho a ejercer su legítima defensa, garantizado en el artículo 51 de la Carta de la ONU, y todos los estados que desearan ayudarle, quedaban en libertad de hacerlo.

El bombardeo se inició un mes después. El gobierno de los Talibanes, protector del grupo terrorista Al Qaeda, perpetradores del infame ataque, cayó en dos meses. Sus dirigentes se replegaron a las zonas más apartadas de ese montañoso país. Bueno, no todos. Algunos de los líderes más importantes, junto con Osama Bin Laden, huyeron a Pakistán, en donde el gobierno de aquel país, les extendió una secreta protección.El entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, enfatizaba que el objetivo de la guerra era desmantelar a los grupos terroristas que se encontraban en Afganistán, junto con el gobierno Talibán que les había extendido su protección. La caída del Talibán se había completado en poco tiempo. Desmantelar a los grupos terroristas en otros países, como todos sabemos, necesariamente llevaría más tiempo, y requeriría de otros métodos, y no sólo de bombardeos aéreos.

Sun-Tzu, el legendario estratega militar chino que escribió hace más de dos milenios, consideraba que las guerras prolongadas y, sobre todo, la posibilidad de iniciar un conflicto sin saber, de antemano, cómo va a terminar, es garantía de desastre. Pero Estados Unidos desaprovechó entonces la oportunidad de retirarse de Afganistán,clamando una legítima victoria. La pretendida y necesaria reconstrucción del país se la podría haber entregado a la ONU, apoyada por una fuerza militar multinacional. Pero no lo hizo. Decidió quedarse para reconstruir a la sociedad afgana a su imagen y semejanza. En 2009 Obama decidió incrementar significativamente la presencia militar de Estados Unidos, pensando quizá que todavía podrían ganar la guerra al Talibán. Pero no ocurrió. Más adelante, cuando en mayo de 2011 el gobierno de Obama localizóy ejecutóa Bin Laden en la ciudad pakistaní de Abbotabad, vecina de la capital Islamabad, también se podrían haber retirado, dando por concluida la misión. Tampoco lo hicieron.

Pero poco a poco, durante la presidencia de Obama, fue evidente que Estados Unidos no podría ganar esa guerra y, al final de su segundo mandato,éste decidió reducir la presencia militar de su país a sólo 10 mil efectivos. Donald Trump llegó a la presidencia anunciando que retiraría a las topas estadounidenses lo más pronto posible pero, ya en el cargo, no quiso asumir la responsabilidad de la derrota. Negoció con el Talibán un Acuerdo que todos sabían que el éste no respetaría. Ese fue el Acuerdo que Biden decidió cumplir y anunciar que su país retiraría a todas las tropas, a más tardar el 11 de septiembre de este año, veinte años después de los ataques terroristas. La pregunta obvia es porqué Estados Unidos nunca diseñó una estrategia de salida mínimamente ordenada y segura ante la evidencia, como señala el propio Biden, de que alargar su presencia uno, o diez años más, no hubiera representado ninguna diferencia.

Henry Kissinger, ex secretario de estado, autor de numerosos libros y una de las personas que mejor conocen la política exterior de Estados Unidos, cuenta en su obra La Diplomaciaque “Las singularidades que Estados Unidos se han atribuido durante toda su historia han dado origen a dos actitudes contradictorias hacia la política exterior. La primera es que la mejor forma en que los Estados Unidos sirven a sus valores es perfeccionando la democracia en el interior, actuando así como el faro para el resto de la humanidad; la segunda, que los valores de la nación le imponen la obligación de hacer cruzada por ellos en todo el mundo.” En el caso de Afganistán, y en muchos otros desde la Segunda Guerra Mundial, no cabe duda de cuál fue la actitud que prevaleció, aún a costa de la evidencia de que tratar de moldear a sociedades con culturas tan diferentes a los valores estadounidenes, es una labor con una altísima probabilidad de fracasar.

Pero también hay otra posible explicación, que no es excluyente de ninguna manera de la visión Kissingeriana. Más bien es complementaria. Al final de su mandato, el 17 de enero de 1961, el entonces presidente Eisenhower, pronunció un célebre discurso en que previno a la sociedad estadounidense de los peligros que representaba la creciente influencia de lo que llamó “el complejo militar industrial”. Eisenhower, él mismo un distinguido militar victorioso en la Segunda Guerra Mundial advirtió: “En los consejos de gobierno debemos cuidarnos de la influencia injustificada, buscada o no, del complejo militar industrial. El potencial para el desastroso aumento de poder fuera de lugar existe y persistirá.”

Desde luego, ese complejo militar industrial no es el mismo de hace sesenta años. Hay enormes diferencias. Pero el gasto militar estadounidense es mucho mayor que el de aquella época. Estados Unidos tiene un presupuesto militar anual de alrededor de 720 mil millones de dólares, equivalente al 38 por ciento de todo el gasto en defensa de todo el mundo, y superior a la suma del gasto militar de los siguientes ocho países que más gastan en armamentos. La buena marcha de su economía depende, en parte, de su enorme gasto militar. Decenas de miles de empresas son contratistas y subcontratistas del Departamento de Defensa, del que dependen millones de empleos en Estados Unidos y otros países.Quizá ahí estuvo la principal resistencia a terminar, desde hace muchos años, la guerra en Afganistán, una historia sin fin, que le costó a Estados Unidos, según los expertos de la Universidad de Brown, alrededor de dos trillones de dólares.

POR MIGUEL RUÍZ-CABAÑAS

PROFESOR, Y DIRECTOR DE LA INICIATIVA SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY

@miguelrcabanasmiguel.ruizcabanas@tec.mx

PAL