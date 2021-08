Ratificación de mandato, propuesta ilegal y sin presupuesto

En solidaridad con las víctimas de Grace

La orden del presidente de buscar un período extraordinario para sacar la ley sobre la revocación de mandato sufrió dos rechazos consecutivos en la Comisión Permanente pero podría sufrir otro en la próxima legislatura que inicia el miércoles de la próxima semana. Si morena y el equipo legal de Palacio insisten en plantear la consulta como ellos la redactaron, estarían violando flagrantemente el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional sobre el tema, que establece la posibilidad de una REVOCACIÓN de mandato, pero NO de una RATIFICACIÓN como el presidente quiere. Si se van por esa vía, la oposición no dudaría en protestar ante la corte que tendría que echarla abajo. Por cierto, debemos recordar que el INE no tiene los 5 mil millones de pesos necesarios para este nuevo ejercicio que más bien parece un capricho del presidente para estar otra vez en las boletas.

La tragedia de los 7 motociclistas muertos, 15 heridos y daños materiales a varios automovilistas involucrados en los hechos de hace unos días en la autopista México-Cuernavaca, merece mucho más que la habitual condena de las autoridades federales y locales. El sentido común exige reductores de velocidad, alcoholímetro, prohibición a venta de bebidas alcohólicas en carreteras, revisión aleatoria de documentos de conductores y acompañantes, cotejo de placas contra denuncias de motocicletas robadas o involucradas en hechos delictivos y sobre todo, sanciones ejemplares a quienes infrinjan el reglamento y rebasen los límites de velocidad establecidos. La tarea es de la FGR, Guardia Nacional, Comunicaciones y Transportes y de los gobiernos de Morelos y la CDMX, y era para ayer.

“Entrada de caballo fino por salida de burro flaco”. Así podría definirse la gestión del casi ex panista Javier Corral Jurado, que el próximo 8 de septiembre deberá entregar el gobierno de Chihuahua y quien según la más reciente evaluación de Consulta Mitofsky está en el lugar 30 de 32 entidades con apenas 33.2% de aprobación como gobernador. Y es que hasta hace algunos meses, Corral criticaba con dureza al “priísmo corrupto” de Enrique Peña Nieto y al presidente que “siembra el odio, que manipula y falta a la verdad”, en referencia a Andrés Manuel López Obrador. En un discurso lamentable por zalamero, en Ciudad Juárez, Corral Jurado volteó bandera a su actitud contestataria y salió con que todas las fuerzas y liderazgos ¡pueden fortalecer la cuarta transformación!. Para algunos, esa sorpresiva conversión tiene tras de sí el interés de quedar bien con el presidente para blindar su salida de Chihuahua, no vaya a ser la de malas. ¿teme acaso una investigación de su sucesora, la panista Maru Campos, a quien pretendió meter a la cárcel?

Una buena noticia es que las exportaciones mexicanas durante el primer semestre del año llegaron a 236 mil 106 millones de dólares, 3.85% arriba de las registradas en el mismo período de 2019, según el Banco de México. Este es un avance de 29.22% en comparación con la primera mitad de 2020, cuando nuestras ventas al exterior cayeron a 182 mil 711 mdd y representa el mayor crecimiento en más de una década.

