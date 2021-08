En río revuelto, se asoma la reforma electoral

En el río revuelto, todo cabe. La crisis en el Tribunal Electoral que, en una semana tuvo cuatro presidentes de la Sala Superior, y la intención del INE de darle cuerpo a la ley reglamentaria de la revocación de mandato, ante la incapacidad del Congreso de legislar en la materia, abrieron la puerta a una intención largamente anunciada por el presidente López Obrador y otros, como el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, de meterle mano a la Ley Electoral.

Muchos se han quedado en la superficie; en la discusión, únicamente, de un relevo total de los asientos del Consejo General del Instituto y de los magistrados del TEPJF, y la reducción del número de sus integrantes. Pero, una reforma electoral, para serlo, debe poner en el centro a los ciudadanos. Vendrá, con toda seguridad, una reforma. O por lo menos, el intento de una. La pregunta es: ¿qué reforma?

Los ciudadanos estamos en el peor de los mundos. Hoy vemos cómo los partidos violan la ley, y después cómo las multas que les imponen por hacerlo, las terminamos pagando con nuestro dinero. Hace algunas semanas, el INE aprobó sanciones a partidos por más de mil millones de pesos. Una cifra histórica, para una elección intermedia.

¿De dónde saldrían esos cientos de millones de pesos, para pagar los castigos? Del financiamiento público, de nuestros impuestos; los partidos pagarán con su dinero y el mío. Pero eso no es lo más grave, lo preocupante es que tenemos una legislación electoral tan absurda en varios terrenos, que ni siquiera hay incentivos para cumplirla. A los mexicanos nos cuesta un dineral tener reglas y más reglas que casi nadie respeta: de los topes de gastos de campaña, a la publicidad en internet. Se destina un dineral en controles y monitoreo, y de todas formas los partidos burlan la ley y se mofan de la autoridad.

La Ley Electoral actual es un vericueto de sinsentidos. Es demasiado enredada, acota las libertades, premia la trampa, incentiva la burla a la norma y, por si fuera poco, es muy costosa.

Debemos transitar a una legislación con menos reglas, pero que sí se cumplan. Los esquemas de distribución de spots en radio y TV, por ejemplo, alejan a los ciudadanos. El financiamiento público a los partidos, es grosero. Seguir yendo en contra del voto electrónico, confiable y mucho más barato si se aplica bien, un absurdo. La simulación está a la orden del día.

La ley electoral actual aleja al ciudadano de lo público, no le invita a participar. Urge una reforma, sí, pero no una que lleve dedicatoria ni tenga como eje la venganza contra personas o instituciones, sino que ponga en el centro a los ciudadanos, no al árbitro, mucho menos a los partidos y sus intereses.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

