'Don' King: 90 y contando...

El famoso y legendario promotor boxístico, Don King, cumplió 90 años el pasado viernes 20 de agosto, y el mundo de este deporte lo recordó de muchas maneras.

John Sutcliffe lo entrevistó al aire y fue increíble escuchar su habilidad de entretenimiento con una memoria envidiable. Gritó: ¡Viva México! Emiliano Zapata, Benito Juárez, Pancho Villa y afirmó que él nació en Texcoco…

Nunca habrá otro como él en la historia del boxeo y del espectáculo.

Su fama viene de una combinación de factores, incluyendo, su peinado icónico con sus pelos parados; su manera extravagante de vestir, su estilo de promover, logrando hacer los mejores negocios posibles y su ética de trabajo; ya que creó todas las maneras de cómo dar a conocer y hacer historias para que sus eventos fueran más que una pelea de boxeo, sino todo un show.

Donald King creció en los barrios de Cleveland, dónde se dedicaba a los números; una especie de lotería ilegal que se jugaba en esa ciudad. Su trabajo consistía primordialmente en cobrar cuentas pendientes, y eso, incluía,

ser golpeador. En una ocasión se complicó su labor y, lamentablemente, un mal golpe ocasionó la muerte de alguien. Fue encontrado culpable por homicidio y sentenciado a seis años de cárcel.

Para la mayoría de personas ese hubiera sido el final de su vida, regresar a las calles y recaer en delitos, pero esta historia no fue así, Don King decidió educarse dentro de la cárcel. Cursó la preparatoria y una carrera técnica; leía incansablemente todo tipo, pero, sobre todo, historia y biografías de grandes íconos de la vida. Salió de la cárcel, tras tres años, al recibir reducción de condena por buen comportamiento.

Foto: Especial

Muhammad Ali era el campeón mundial de peso completo y un personaje reconocido, sin aún ser la máxima figura del deporte en el mundo, debido al racismo.

El gobierno de la ciudad decidió cerrar un hospital que brindaba atención a la comunidad de raza negra, tras un recorte del presupuesto público. Don King buscó al monarca Ali y lo convenció de hacer una pelea para rescatar dicho hospital, y así fue como él, al lograr con éxito ese objetivo, se percató del gran negocio que pudiera ser este deporte y, al mismo tiempo, limpió su nombre ante la sociedad.

King promovió a Muhammad Ali y cientos de campeones más: Mike Tyson, Julio César Chávez, Roberto Durán, George Foreman, Joe Frazier, entre muchos otros miembros del Salón de la Fama.

Realizó muchas de las peleas más importantes de la historia, logrando que fueran eventos que captaron la atención del mundo entero: The Rumble in the Jungle entre Ali vs. Foreman, en Zaire; The Thrilla in Manila, con Ali vs. Frazier, en Filipinas y el lleno de Chávez vs. Haugen, en el Estadio Azteca, así como una infinidad más.

Las carteleras promovidas por Don King Promotions presentaban siempre tres, cuatro y hasta cinco peleas de campeonato mundial.Rompió y aún tiene muchos de los récords: entre taquillas, asistencia, pagos por evento, número de peleas de campeonato y de campeones que fueron promovidos, etcétera. Don le pagó a más de 100 boxeadores con bolsas por arriba del millón de dólares, incluidos a Humberto Chiquita González y Michael Carbajal, quienes siendo peso minimosca, jamás hubieran soñado con ganar esa cantidad.

Lamentablemente, la pandemia por el COVID-19 no permitió ningún tipo de celebración. Se había planeado una gran cena para conmemorar este aniversario, con la presencia de familia, amigos y campeones; contrario a eso, pasó un día normal, solo en su casa, pero muy activo en el teléfono.

Fui parte de un par de videollamadas para felicitarlo, con campeones; también me llamó para tratar un tema boxístico; aún cuando le pedí que ese día era sólo para festejar, su naturaleza no lo dejó y sigue su pasión por promover peleas. Tendrá en octubre próximo una de campeonato mundial de peso crucero, entre Ilunga

Makabu y Thabiso Mchunu.

Foto: Especial

¿SABÍAS QUE...?

Don King promovía la carrera de Mike Tyson, y sus peleas en Las Vegas eran eventos multimillonarios, donde todas las estrellas de Hollywood y del deporte asistían para presenciar muchas veces segundos de acción en el ring.

Fue ahí donde King firmó a Michael Jackson y su familia para promover la gira del disco, el de mayor venta en la historia: Thriller.

ANÉCDOTA DE HOY

Don King fue un entrañable amigo de Don José. Vivieron juntos grandes experiencias y también problemas. Aún y cuando siempre existió respeto hacia el reglamento, en muchas ocasiones existieron pleitos, pero, al final, siempre terminó en un acuerdo mutuo y prevaleció el respeto y la amistad.

En una ocasión estaban reunidos en Televisa, King, Don Emilio Azcárraga Milmo y Emilio Diez Barroso tratando de cerrar la pelea en el Azteca. Mi papá fue invitado, pero más bien le tocó hacerla de réferi. Tras 10 horas de reunión y estando a segundos de romper y dar por terminado el plan y de llevarse la pelea a Las Vegas, Don José hizo una sugerencia: “Señores, llevan tres horas discutiendo un tema donde la diferencia son 100 mil dólares, estamos en México y les quiero sugerir que arreglen este tema como se hace aquí, con un volado”. “Don gritó: ‘águila, como la que representa mi país...’.

Y cayó ‘sol’ y Televisa ganó el volado de 100 mil dólares, y en 1993, se rompió el récord de asistencia de aficionados con boleto pagado, con 136 mil 274.

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

PAL