Amar las palabras, crear mundos posibles

La prostitución de las palabras afirma al poder corrupto y corruptor. Pero la auténtica vocación de la palabra es otra.

Hace como 15 años me reuní con mi admirada Marcela Turati para conversar. Platicando mil cosas sobre México y sobre la vida, en un cierto momento comenzó a hablarme con pasión sobre su vocación como periodista de investigación: “Hay que amar las palabras. Ellas vehiculan realidad y también construyen mundos posibles. Son herramientas, son como óleos y pinceles para retratar la realidad, para mover el corazón y para soñar cosas nuevas”. Es muy probable que la cita no sea textual. La memoria falla y reconfigura los recuerdos un poco a modo. Sin embargo, así es como la guardé con afecto.

Las palabras son “voces significativas”, decían los antiguos (Tomás de Aquino, entre otros: Sum. Theol. I, q.34, a.1). A través de un sonido se comunica un significado, es decir, a través de lo máximamente tenue se intenta introducir la densidad de lo real. A causa de esto, no nos debe de extrañar que, en la vida política de las naciones, las palabras crean mundos. Abren o cierran horizontes. En ocasiones, el poder y la palabra se alían en un siniestro matrimonio que termina traicionando no sólo a quien las escucha sino a quien las pronuncia. Por eso, es preciso cuidar de las palabras. Lo que se dice, lo que se acoge, lo que se rechaza, lo que se promete no es mera reverberación acústica: es compromiso, es puesta en juego de la propia vida, es desafío a las libertades y a las conciencias.

Así, la palabra es un ejercicio ético que reclama una peculiar moralidad elemental. Usar palabras para engañar, para manipular, para mentir, para simular, para ocultar es un crimen que traiciona el fin para el que existen: comunicar, lograr que lo diverso se transparente un poco y logre una suerte de nueva existencia en relación. Tal vez por esto, entre otras cosas, Juan, el apóstol, decía que “en el principio era la Palabra”. La Palabra es comienzo de lo real, porque el mundo requiere ser pronunciado para poder existir. Y el final de todo, en cierto sentido volverá a ser Palabra, es decir, revelación-develación final (apocalipsis) de la verdad de cada cosa, de cada historia, de cada secreto oculto.

No es mi intención desperdiciar las palabras al momento de hablar sobre ellas. Lo único que deseo es invitar al lector a discernir quién usa las palabras para afirmar la verdad desnuda, y quién, por otra parte, las usa para prostituirlas, para pervertirlas, para autoafirmarse en la voluntad de poder.

Los enfermos de poder, a través de la palabra, crean falsas expectativas, regalan halagos, y, finalmente, destruyen. ¿Qué le queda al pueblo en un océano de palabras confusas? ¿Qué le corresponde a quien ha escuchado por largo tiempo mentiras que se superponen a mentiras? ¿Qué hacer con quien nos regala una fácil sonrisa, una falsa amistad, una palabra sólo habitada por el interés o la conveniencia?

Es preciso volver a “amar las palabras”, no claudicar a ellas. O lo que es lo mismo: ayudarle a nuestro “yo”, herido y desconfiado, a crear nuevos mundos. Los mundos nacen a partir del riesgo que corre el yo al pronunciarse y pronunciar, al afirmar y al prometer. Nuevos mundos donde la Palabra se haga carne y habite entre nosotros.

