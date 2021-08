Regreso a clases, ¿llueva, truene o relampaguee?

¿Estaría usted dispuesto a creerle a un mentiroso contumaz y poner en sus manos la vida de sus hijos pequeños? Los hijos de usted, no los de él. ¿Estaría de acuerdo en que si su hijo enferma o muere, el mentiroso simplemente se lave las manos y descargue en usted la culpa? ¿Firmará la carta responsiva que le impone la Secretaría de Educación Pública para el regreso a clases presenciales?

La propaganda oficial sostiene que “en el mundo NO existe evidencia de pandemia por COVID-19 en menores de edad” ¿Por qué creerle al gobierno cuando hay evidencia en contrario y, además, ha mentido siempre y en todo? ¿Por qué someterse al autoritarismo de que el regreso se hará llueva, truene o relampaguee?

Los reportes oficiales reconocen 8 mil 491 casos de menores que estuvieron o están hospitalizados por covid19, hasta el 16 de agosto. Ese mismo día, diversos medios de comunicación atestiguaron la saturación del Hospital Infantil Federico Gómez de la Ciudad de México. La Secretaría de Salud, obviamente, desmintió los testimonios de los padres.

¿Qué podríamos esperar cuando el subsecretario López Gatell considera una ofensiva golpista la exigencia de medicinas para los niños con cáncer?

¿Acaso no nos dijo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador que la pandemia de coronavirus no era un hecho terrible, que ni siquiera era equivalente a la influenza y que, además, México estaba preparado para enfrentar el virus?

¿Acaso no nos dijo el subsecretario Hugo López Gatell que no había “evidencia que sugiera que esta es una emergencia; es nueva, pero no representa una amenaza en términos sanitarios, ni en términos sociales o económicos”?

¿Acaso no nos dijo el entonces secretario de Educación, Esteban Moctezuma, que la suspensión de clases iría del 20 de marzo al 20 de abril del año pasado?

Una vez que esa fecha fue imposible, ¿no fue el propio Jefe del Ejecutivo quien anunció que las clases se reiniciarán el 20 de mayo del año pasado?

¿Y no nos dijo en mayo que las actividades educativas se reanudarían el primero de julio?

¿Acaso no lo desmintió Moctezuma, quien auguró que las clases no empezarían en julio sino el 10 de agosto?

¿No fue López Gatell quien afirmó que la pandemia podría durar hasta 12 semanas “si no se toman medidas”?

¿No fue el presidente López Obrador quien anunció en junio del año pasado que no habría ningún rebrote de la pandemia?

¿Acaso no siguen manipulando las cifras para ocultar el número real de muertos por la pandemia?

Pese a todo, el presidente insiste: regreso a clases, “llueva, truene o relampaguee”

Si su capricho se impone, no hay más que coincidir completamente con Denise Dresser: “Alguien que construye un monumento de plástico para conmemorar la grandeza de nuestros antepasados, pero piensa que la vida de los menores no vale nada, no merece ser Presidente. La pirámide lo constata: su sueño imperial está construido sobre sacrificios humanos”.

No sobra ni una palabra.

POR FERNANDO HERRERA ÁVILA

VOCERO DEL PAN

@FHERRERAAVILA

MAAZ