"La necesaria confianza. Se experimenta el retroceso y se debilita la sociedad cuando falta la confianza entre las personas -los ciudadanos- o cuando falta certidumbre respecto del cumplimiento de la ley por las respectivas autoridades. Cuando no hay respeto por los valores de convivencia y no existe seguridad respecto de lo que se compromete o contrata con otros, las sociedades no avanzan, se frenan y se gasta el capital social con el que se construye el desarrollo. Sin embargo, todo se reconstruye cuando se empieza a confiar en uno mismo y se restaura el estado de derecho. Por ello, se han de cuidar los valores que hacen fuerte a una sociedad y eso empieza con la propia conducta, el respeto por los demás y por las leyes. Lo contrario es corrupción".

SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

MAAZ