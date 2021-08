De tin marín

Amigos y amigas… ¿están ustedes en el intríngulis de enviar o no a sus chavales a la escuela de forma presencial? Para que deje de usar el péndulo, echar volados, jugar zapatito blanco-zapatito azul o de plano dejarlo en las manos de la Divina Providencia… le voy a compartir algunas opiniones totalmente encontradas de diferentes expertos en la materia y también, ¿por qué no?, de algunos que sin ser infectólogos, opinan, porque se encuentran allí, en la trinchera. Y probablemente a dos fuegos.

Según la periodista e investigadora DALILA SARABIA, se dio a la tarea de entrevistar a unos cuantos maestros, directores y personal de las escuelas y a muchos papás de a pie, y la conclusión general fue:“ESTAMOS A CIEGAS”.

Como la verdad no creen que alcancen con los nueve puntos de la SEP,(acuérdense que eran 10, pero mi cabecita de algodón mandó a volar la carta responsiva). Cada grupo de maestros y maestras están de plano creando sus propios protocolos sanitarios. Además, se supone que asistir de forma presencial es voluntario. Una docente imagina “que podría dar clases a los que vaya en el salón y poner su celular para que al mismo tiempo atiendan otros de forma virtual”. Sin embargo, “no tiene el dinero suficiente para pagar cuatro o seis horas de datos diariamente”. También platiqué con DAVID CALDERÓN, PRESIDENTE EJECUTIVO DE MEXICANOS PRIMERO, y de plano, sinceramente lo escuché con no muchas ganas del regreso presencial. El doctor Gatell anunció en plena mañanera que “ya llevábamos dos semanas seguidas bajando el número de contagios y que seguramente en 15 días, o sea por ahí del 30, todo estaría mejor”. Nomás le faltó agregar: “para el regreso a clases”. Otra entrevista muy interesante la realicé con el DR. ANDREU COMAS GARCÍA, PROFESOR INVESTIGADOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD Y BIOMEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. Él de plano sí considera posible un regreso a clases presenciales. Además de que “DURANTE LA PANDEMIA HA INCREMENTADO LA DESERCIÓN ESCOLAR, QUE EL APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO COGNITIVO HAN DISMINUIDO, Y QUE TRASTORNOS COMO OBESIDAD, ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y ADICCIONES HAN AUMENTADO. IGUAL QUE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Me confirmó que a nivel internacional no hay evidencia sólida de que entre menores se haya convertido el COVID-19 en una pandemia. Dado que sí hay muchos casos, pero no el porcentaje de muertes como para volverse una “pandemia”.

Y otra megaexperta en la materia sobre todo de vacunas, la DRA. ROSA MARÍA WONG, INFECTÓLOGA PEDIATRA Y PROFESORA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNAM. Vamos que este par tienen credenciales. Ella en cambio piensa que sí, el número de casos en menores podría ya considerarse una pandemia, sin embargo, asegura que ya es necesario el regreso a los colegios. Que el secreto está en esperar a que baje el pico y seguir el protocolo de sanidad.

