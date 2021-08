Cómo no caer de la gracia del presidente

Dicen que conservar el afecto de nuestro presidente, no caer de su gracia, y no ser, por lo tanto, defenestrado, exige pagar un precio muy alto. Que es un patriarcarigurosísimo,capaz expulsarte de la mesa familiar al primer traspié. Que, en otras palabras, exige demasiado. Disiento. En realidad, AMLO es un pater familias súper manga ancha, apapachador,que te consecuenta casi lo que sea. Puedes poner en quiebra a una petrolera o hacer el oso en una reunión de la OPEP, y cero problemas:hasta te dicen presidenciable. ¿Nos traes a punta de apagones? Tranqui. Tampoco es problema una presunta mezcla de corrupción e incompetencia. Vean sino los escándalos en la CONADE y nuestro estatus olímpico actual. ¿Regaños, auditorías? ¡Nombre! Van medallas para los cuartos lugares y tan amigos como el primer día, mi Ana. Tampoco pasa nada si tu gestión de la pandemia ha resultado en 500 mil muertes y encima se te traspapelan 18 millones de vacunas.

¿Significa esto que los funcionarios cuatroteístas no tienen responsabilidades, obligaciones, requisitos que cumplir? ¡No! Permítanme apelar a un ejemplo desde luego totalmente ficticio. Digamos que en una mañanera el presidente, cuya cultura no reconoce fronteras, hace la siguiente afirmación: “Winnie the Poo es un oso de color azul”. ¿Qué debes hacer si perteneces al dreamteamobradorista? Según. Si eres monero, puedes hacer un cartón donde Felipe Calderón ve a Pooh de color amarilloso porque está borracho. Si perteneces al equipo juvenil de Claudia Scheinbaum (juvenil, en ese contexto,significa tener 47 años y tu primera chamba), te vas a buscar un paper de universidad gringa donde se demuestra que el osito es azul onda el cielo de Zacatecas. ¿No lo encuentras? Pones el link de uno que dice justo lo contrario, asumiendo que nos va a dar hueva leerlo, con razón. ¿Que alguien sí lo lee y te acusa de promover mentiras? Lo señalas como raciclasista, con un tuit irónico tipo: “Whitexicans dando lecciones de identidad étnica”. Si eres de los que quieren conservar el puesto pero ves que lo de Pooh apunta a un ridículohistórico y prefieres cuidarte las espaldas, puedes escribir algo como: “Celebro la decisión de nuestro presidente de poner sobre la mesa el tema de Winnie the Pooh. Era impostergable. México necesitaba esa sacudida”.

Lo único que no puedes decir, ni de broma, es algo como “Lamentablemente, Pooh no es azul”, porque, ahí sí, el titular del Ejecutivo se te deja ir a insultos en cadena nacional.Te aplica el mañanerazo, pues.

¿Te parece que lo de Winnie es un ejemplo descabellado? Puede. Perdón: es que tecreíste lo del lago en Texcoco y lo de que la rifa del avión era una súper idea, por ejemplo. Va un ejemplo más aterrizado: lo que definitivamente no puedes decir es que es imposibleusarla lana del FMI paraladeuda.

POR JULIO PATÁN

JULIOPATAN0909@GMAIL.COM

@JULIOPATAN09

