Acapulco mágico

Como todos los veranos nos dirigimos a Acapulco a pasar unos días maravillosos. El mar, el sol, la convivencia, los sabores… todo se mezcla despertando multitud de sentires en un momento en el que tenemos tiempo para disfrutarlos. Este año no fue la excepción bajar a correr en la playa por las mañanas, deleitarnos con los atardeceres, meternos al mar a jugar en las olas, refrescarnos en la alberca, saborear las delicias que nos prepara Lupita, admirar el paisaje, escuchar el arrullo del mar, fueron experiencias que viví intensamente. Normalmente estas experiencias me provocan estar especialmente reflexiva, volcada en mis emociones y mis pensamientos. Esta ocasión fue diferente. Me sentí muy receptiva, observadora y atenta a mi alrededor. Esto me permitió advertir diversas escenas que realmente gocé.

Pude ver a una hija corriendo con su mamá en la playa, sintiéndose atlética y orgullosa. Se le notaba en su postura erguida, en su mirada que miraba al firmamento y en el esfuerzo por llevar un paso constante.

Me tocó observar a una chava feliz por ya poder entrar a la alberca de adultos. Acompañada por su mamá sintiéndose importante y especial. Se le notaba en la sonrisa de su rostro y en la desenvoltura con la que platicaba.

Me divertí al ver la ilusión con la que una niña pidió que le hicieran un tatuaje de serpiente en el cuello. Estuvo un buen rato esperando a que pasara alguien que hiciera tatuajes, preguntó entre los demás comerciantes que pasaban delante de ella hasta que consiguió que viniera uno. Entonces le mostró el diseño que quería en una foto de su celular. Al final esperó pacientemente a que se le secara la tinta sintiéndose libre de haberlo podido hacer. Se lo noté en la voz con la que le explicó a su tío que era temporal que en unos días se borraría la imagen.

Me tocó presenciar cómo una adolescente se acercó abierta y confiada a un grupo de chavos para hacer nuevos amigos.

Contemplé a dos hermanas apreciarse bellas mientras se tomaban fotos en un atardecer. Alegres posaban mientras la otra la retrataba sabiendo que les gusta cómo se ven, cómo son. Se les notaba en la forma segura y espontánea de portar sus cuerpos.

Vi a una campeona esquiar por primera vez y hacerlo tan bien que sorprendió a todos en su lancha, incluyendo a ella misma. Se le veía asombrada por la facilidad con la que pudo hacerlo al grado que hasta jugó zigzagueando con las olas. La percibí ufana de su habilidad y disfrutando la aventura, se le notaba en la forma en la que abría los ojos mirando a los demás con un brillo especial.

Reconocí la ternura con la que una puberta abrazaba a su mamá mientras le decía te quiero quedándose recostada en su pecho.

Las protagonistas de todas estas escenas fueron mis hijas Paulina y Fernanda. Realmente agradezco a la vida su presencia en la mía. Definitivamente hacen que los momentos que compartimos tengan un brillo especial que me hace disfrutar inmensamente. Nosotros solo tenemos que mirar, que apreciar y ellos se encargan de volver cualquier momento en uno mágico.

POR LAURA ELENA GERDINGH

PSICOTERAPEUTA/ SPEAKER

@LGERDING

