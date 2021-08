Consulta nacional, crónica de un fracaso anunciado

Después del fracaso de la consulta promovida por la 4T, ayer, todo terminó como se esperaba. El uso de recursos públicos para animar a la gente no logró su propósito, ni AMLO votó a pesar de que había una casilla a unos pasos de Palacio Nacional, los pocos que votaron lo hicieron por el SÍ, el Presidente y Morena volverán a decir que la escasa participación fue culpa del INE, de los medios y de sus opositores, NO habrá ningún personaje político sujeto a proceso y el pueblo de México habrá perdido más de 528 millones de pesos que NO LE SOBRAN. Ojo, el pretexto es tener un argumento para ir contra

el INE, otro organismo independiente en la mira del Presidente.

Es un despropósito la ayuda que la 4T está dando con recursos de los mexicanos a la dictadura cubana si se considera que más que apoyar a la población de la isla, se está apoyando a un régimen fallido que ha aislado a su pueblo del mundo y lleva más de seis décadas ejerciendo por la fuerza un modelo económico que sólo produce miseria y postración. La ayuda la necesita la gente hambrienta, no un régimen despótico que la va a repartir entre sus consentidos, la élite política y los soplones incondicionales que todo aplauden a sus líderes. En los hechos, la 4T es cómplice de una dictadura decadente y opresora.

Feliz de la vida debe hallarse en Líbano José Kamel Nacif Borge, el empresario textil acusado por la escritora Lydia Cacho de la compra de niñas con el propósito de prostituirlas, luego del amparo que le fue concedido mediante actos de corrupción y complicidad, según denunció la parte acusadora. Cacho Ribeiro asegura que tiene informes desde el Poder Judicial Federal, de que la magistrada quintanarroense Selina Ahidé Avante Juárez y la secretaria en funciones de magistrada Graciela Bonilla González, recibieron un soborno para amparar al llamado “rey de la mezclilla”. Aunque parezca increíble, para las encargadas de impartir justicia en el tercer tribunal colegiado en Quintana Roo, la detención y tortura de Lydia Cacho no tiene relación con la publicación del libro en que denuncia por pederastia a Nacif, no hay pruebas fehacientes de que exista una orden expresa para torturar a la escritora y resulta “poco relevante” que vehículos del empresario hayan acompañado a los policías que bajo amenazas trasladaron a Cacho de Cancún a Puebla. Prófugo en el Líbano, Kamel Nacif debe estar feliz porque la legislación de ese país impide extraditar a sus ciudadanos, lo que hace pensar que será muy difícil que pague por sus delitos en nuestro país. Por lo pronto, Lydia Cacho deberá probar que Avante y Bonilla recibieron un soborno, de cuánto fue y de quien provino.

Y cuando uno creía que la burocracia dorada no podía aportar más estulticia, aparece Marx (así se llama) Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, para decir que leer “por goce” es un acto de “consumo capitalista”. Sí, el sujeto de marras trabaja en ¡Educación Pública!

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

DZA