Luce un rostro joven

Amigos bienvenidos nuevamente a este espacio pensado y hecho para ustedes

Ya también estoy a nada de regresar al teatro y pronto estaré dando las fechas para que no se pierdan este gran regreso. Mientras tanto les comparto este tema que estoy segura les ayudará y les encantará.

Entrando al tema de hoy les cuento que hace poco vi a uno de mis amigos cercanos y me comentó que no le gusta como últimamente luce su cara, y es que parece que siempre esta cansado o desvelado. Él es un chico joven pero acuérdense que a partir de los 30 nuestra cara comienza a perder colágeno y firmeza así como también podemos lucir así por cosas de trabajo, estrés, desvelos etc., mi amigo me comentaba que su cara siempre luce muy cansada y ya no logra recuperarse de esas ojeras tan marcadas que tenía así como de otros cambios que ha notado y no le gustan, así que yo tuve una recomendación muy buena que le ayudó a recuperar la vitalidad en su cara.

Se trata de rellenos faciales que por supuesto el mejor lugar para hacerse este tratamiento es CBI Medical Spa.

¿En qué consisten los rellenos faciales?

Los rellenos faciales son tratamientos estéticos sin cirugía, son la mejor opción para recuperar la pérdida de volumen en el rostro, eliminan la flacidez y poca luminosidad.

Son muy solicitados y se trata de infiltraciones de materiales de relleno.

El uso de los materiales de relleno nos permite utilizar técnicas como la reestructuración facial para aportar juventud y belleza al rostro. Otro de los beneficios de este tratamiento es el poder perfilar la mandíbula, rostro, corrección perfil nasal así como aumento de labios, etc.

¿Cómo se realiza el procedimiento?

Son un tratamiento no quirúrgico, consiste en inyectar en puntos estratégicos (dependiendo de la necesidad del paciente)sustancias naturales que promueven la regeneración celular. Es un tratamiento indoloro y saliendo del consultorio puedes retomar tus actividades diarias.

¿Cómo ayudan a mejorar el rostro?

El paso del tiempo hace que la cara tienda a reabsorberse y también influye en la estructura ósea facial reduciéndose.

Este tratamiento es capaz de restablecer el volumen perdido, perfeccionando el contorno. Repara las arrugas finas y profundas, frena la flacidez en la cara, cuello y escote.

Consigue que el rostro se perfile además de devolver a la piel la tersura y elasticidad que necesita.

¿Quiénes pueden hacerse el tratamiento?

Aunque los rellenos faciales se pueden aplicar a personas de todas las edades, están pensados y van dirigidos a corregir efectos producidos por el paso del tiempo.

Así que toda persona que note flacidez, pérdida de volumen, etc. puede ser un buen candidato ya que hay personas que sufren de envejecimiento prematuro por diferentes causas como la exposición solar, mala alimentación, genética etc

¿Cuanto dura el efecto de los rellenos?

Los efectos de este tratamiento son inmediatos y después de 48 horas puedes ver el resultado final.En términos generales su duración será de entre 12 y 18 meses.

Amigos lectores de verdad que este tratamiento hace maravillas, si ustedes creen necesitarlo no duden en probarlo porque los resultados los dejarán muy contentos.

Como siempre les digo; hay que aceptarnos y querernos como somos, pero si podemos mejorar y sentirnos mejor ¿por qué no hacerlo?

Ha sido un placer compartir con ustedes espero que esta información les sea de utilidad.

Recuerden que lo más importante es disfrutar la vida, mantener una mente positiva, hacer el bien y disfrutar a nuestros seres queridos.

Yo los leo diariamente en mis redes y tomo en cuenta sus comentarios y sugerencias.

Se despide su amiga Aracely Arámbula

