La cultura debe unir lo que la política separa

En los últimos días he estado viendo, leyendo y escuchando las voces y expresioines de un país dividido. Dividido paradójicamente por la cultura; y lo peor de todo, por la celebración de un evento cultural en el corazón del país, lo cual me parece inadmisible porque la cultura es ante todo un ámbito que debe unir a la sociedad y no dividirla.

Si algo tenía claro el denominado Movimiento de Renovación Nacional en su histórico arribo al poder, era la cultura como un factor de cohesión social. Sin embargo, no es lo que estamos viendo en torno a los 500 años de un hecho histórico, calificado acertadamente por el maestro Jaime Torres Bodet, no como un triunfo ni una derrota, sino como el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es México. Nuestro México. ¿Cómo explicar esto a nuestros hijos para que no se queden con el revisionismo mediático que campea en las redes sociales? Comenzaría por precisar el término “conmemorar”, que de acuerdo con la RAE, es recordar solemnemente algo o a alguien, en especial con un acto o un monumento. En una segunda acepción nos dice también que es celebrar una fecha importante. Por qué traigo a colación esta precisión, porque me parece que lo que estamos viendo en torno al momento histórico del 13 de agosto, es una pelea absurda por ver quién tiene una verdad, en una suerte de coliseo romano, donde se plantean dos visiones y aparecen dos grandes bloques, los que están a favor y los que están en contra, cuando lo que el país necesita en estos momentos tan difíciles es unidad, para enfrentar una prolongada pandemia y las condiciones económicas, laborales y sociales adversas que va dejando a su paso.

Me resisto a creer que la cultura tenga un poder disolvente. Creo todo lo contrario, la concibo como un espacio de diálogo, de acercamiento y entendimiento que nos permite salir fortalecidos, incluso de nuestras propias diferencias. Nada ganamos sumiéndonos en una pelea estéril de siglos atrás, cuando tenemos retos más importantes en frente, como el de recuperar el liderazgo mundial en las materias en que México sigue siendo una potencia.

Aquí, poco pueden ayudar Cortés y Cuauhtémoc (desde la división), es decir, si no comprendemos los alcances de la reflexión hecha por el maestro Torres Bodet, al concebir este hecho histórico como el doloroso nacimiento de un pueblo dejando de lado las divisiones. Es desde el mestizaje y no desde la división desde donde debemos sacar adelante al país. Desde la cultura, no solo desde la política, haciendo todo lo posible porque la cultura sea un elemento de unión de lo que la política a menudo separa. Dicho de otra manera, lo Cortés no quita lo Cuauhtémoc.

POR SERGIO MAYER

COLABORADOR

IG: @SERGIOMAYERB/ TW: @@SERGIOMAYERB

