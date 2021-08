¿Habrá Ebrard hasta cuándo?

Una más. En la cancillería se pasó de “misión cumplida” a yerros evidentes de todos tamaños, formas y economías; pero a pesar de lo anterior, Marcelo Ebrard sigue firme. ¿Suerte de cuatrotero? ¿O qué le debe AMLO que, pase lo que pase y le señalen lo que le señalen, es inamovible?

Y aquí estamos. Mismo siendo el principal responsable de la tragedia de la Línea 12 del Metro del 3 de mayo pasado, nadie le ha fincado responsabilidades. Basta leer la carta de renuncia de Enrique Márquez Jaramillo, como director ejecutivo de diplomacia cultural en la Secretaría de Relaciones Exteriores, para convencerse de la absoluta probidad del canciller: “en la integridad personal y en el compromiso con este país que es México, que es lo que importa”. Se ve que, para este ex funcionario, la Línea 12 y sus trágicas muertes ni pertenecen a México ni le importan a nadie.

Pero a lo que voy: el desaseo mostrado por este servidor público y el secretario por cuanto al despido del escritor Jorge F. Hernández como agregado cultural de nuestro país en España y el posterior nombramiento de Brenda Lozano (para tirarlo abajo en el acto), son muestra también de un desprecio por la cultura en general. Se puede mencionar —o no— la nula ética mostrada por quien tanto criticó a la 4T y no tuvo empacho alguno en aceptar el puesto con tal de vivir del erario en Madrid, pero lo que a mí me llama poderosamente la atención es que antes de nombrarla no se dimensionara el encono que podía causar en Palacio y ¡al interior del Movimiento!

Mas la carta de dimisión antes referida expresa también desprecio hacia una fuente de empleo y máxime cuando se trata del ámbito diplomático. La renuncia —presta para ser compartida en Twitter por el renunciante mismo— no se presentó en papelería oficial y utilizó fórmulas personales (“querido Marcelo”), cuando se trata de un documento oficial, ya que lo que deja es un puesto público. Creo que ni eso aprendió en el Matías Romero…

Marcelo tampoco aprende. Las pifias pequeñas y grandes se siguen apilando. Como es el decir que México es “mediador” en las pláticas de Venezuela en nuestro país, cuando solo somos anfitriones y el mediador es Noruega.

Pero tal vez la error más grave de este sexenio por parte de Marcelo (si bien es compartida por otros miembros del gabinete) es el descontrol absoluto que reina con las 18 millones de dosis de vacuna anti covid desaparecidas. Su valor es de 44 mil millones de pesos ya pagados por los impuestos de todos nosotros. Entre Relaciones Exteriores y Salud, ‘nadie sabe, ni nadie supo’ (es decir, peor que feria de pueblo).

Cierto, podemos esperar que el rey contumaz de la mentira, Hugo López-Gatell, no sepa dónde están las vacunas, pero se supondría que Relaciones Exteriores sí pudiera al menos probar su entrega a la Secretaría de Salud y demás adscripciones. O bien, si fueron donadas a países hermanos, que se rindiera cuenta de eso también de forma pública.

El desaseo en la administración de la 4T ya no es sorprende, sin embargo se esperaba que la cancillería fuera distinta. Que abrevara de los conocimientos de sus diplomáticos (los mejores de América), para no continuar echando a perder todo lo que toca.

Con todas los traspiés, pero también descomunales equivocaciones, la pregunta obligada es: ¿habrá Ebrard hasta cuándo?

POR VERÓNICA MALO

