Turismo y Deporte: ¿Una ecuación perfecta?

Ofrezco una disculpa a mis lectores, porque no estoy seguro de que el tema que voy a tocar sea turismo deportivo. A lo que me refiero es que cuando un viajero se traslada de su lugar de origen para disfrutar de los Juegos Olímpicos o un Mundial, hace planes muy complejos, pero que nada tienen que ver con hacer deporte. Organiza avión, hotel, paquete de excursiones, mejores restaurantes, bares, centros nocturnos, aeropuertos alternativos, escapadas a ciudades cercanas y, tal vez, alguna visita a un estadio.

¿Son ellos turistas deportivos? No tengo idea cómo etiqueten los expertos a estos ávidos viajeros.

Pero no me quiero diluir del objetivo de este artículo: ¿Es la organización de un evento deportivo monumental un espléndido negocio para el turismo?

Acaba de concluir Tokio 2020 y nos deja algunos datos interesantes. La organización de los Juegos costó la friolera de 15 mil 400 millones de dólares. Si bien el presupuesto original era de 12 mil 600 millones, la cifra se elevó cuando se decidió postergar la cita un año.

Aun así, en la renegociación de contratos, seguros y patrocinios, la Junta Nacional de Auditoria de Japón, estima que la erogación final rondará los 22 mil millones de dólares. El Comité Olímpico Internacional participó con alrededor de mil 700 millones, por lo que la gran carga de la organización recae sobre la ciudad o el país sede.

En el balance original, Tokio esperaba recibir unos 6 mil 700 millones de dólares, a los que se le habrían sumado unos 800 millones adicionales, en el caso de haberse permitido la venta de entradas a los eventos. Los números finales aún están en análisis.

Sin embargo, con una calculadora podemos concluir que el costo estimado de construcción de un hospital de 300 camas en Japón es de 55 millones de dólares. Así que se pudieron haber construido casi 300 de ellos. El precio promedio de una escuela primaria en Japón es de unos 13 millones. Por ese precio, se tendrían mil 200 escuelas. Una búsqueda rápida arroja que un Boeing 747 está valuado en alrededor de 400 millones. Entonces, se tendrían 38 jumbo jets por el costo de unos Juegos Olímpicos.

Estos datos hacen pensar que organizar una justa de este tipo es muy cara y no pareciera generar un gran beneficio. Como contrapartida, la cita de Barcelona de 1992 reportó un costó de 7 mil 900 millones de dólares, pero su impacto económico fue estimado en alrededor de 22 mil 100 millones de dólares.

Gracias a aquella cita deportiva explotó el turismo y se remodeló la ciudad. Para Barcelona, los Juegos Olímpicos de 1992 fueron el gran negocio económico, pero, aún más importante, abrió un apetito turístico internacional que sigue vigente aún hoy, casi 30 años después.

Pareciera ser que el balance de este tipo de inversiones (El retorno de la inversión), sólo puede ser medido adecuadamente en una perspectiva de largo plazo. Y allí es donde el turismo es el principal beneficiario de un evento de esta magnitud.

El año próximo viviremos el Mundial de Futbol en Qatar.

Los qataríes han diseñado un plan estratégico de largo plazo, con vistas a que, en 2026, se debería llegar a duplicar el ingreso por turismo, para generar 19 mil millones de euros, transformando al turismo en el sector que aportará un 7.3% de su PIB.

La organización del Mundial no es la única estrategia que utiliza el país de Oriente Medio para proyectar su marca al exterior en el sector del fútbol. A través de Qatar Airways, compañía aérea controlada por la familia real del emirato, patrocina el Bayern Múnich, la As Roma y la FIFA.

Casualmente, la noticia deportiva de la semana pasada, en todo el Mundo, fue la incorporación de Leonel Messi al Paris Saint Germain. Detrás de esa ruleta de millones de dólares, está el hijo de unos pescadores de la ciudad de Doha, capital de Qatar, llamado Nasser bin Ghanim Al-Khelaïfi.

Claro, Nasser ya no se dedica a la pesca, sino a acrecentar su fortuna y a cuidar de su patrimonio, en el que, entre otros activos, encontramos (¡sí, adivinó!), la propiedad del PSG.

Esto nos hace ver que el deporte profesional, las inversiones de gran calado y el turismo se entrelazan permanentemente con éxito, cuando se puede imaginar los beneficios cualitativos que estas actividades reportan a la imagen de la marca de las ciudades y países.

La lectura que me arrojan estos elementos me hace suponer que: La rentabilidad por llevar a cabo eventos de esta magnitud, no se debiera medir en resultados inmediatos, sino a mediano y largo plazo.

Siguiendo le hipótesis del renglón anterior, sólo una visión de planeación estratégica de decenas de años puede dar raz��n de ser y justificación de la inversión.

Barcelona demuestra qué tan exitoso puede ser para la industria del turismo un evento de esta naturaleza.

¿Tendremos en México capacidades estratégicas en nuestras organizaciones públicas, para ver la extraordinaria derrama de dinero e imagen que generan este tipo de eventos?

Y, por último, ¿tienen ustedes alguna duda de lo que significará para el turismo de los Emiratos, el Mundial del 2022?

POR ROBERTO GAUDELLI

@ROBERTOGAUDELLI

