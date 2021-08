Niegan refuerzo de vacuna a profes y la carta que dobló a YSQ

La carta compromiso difundida por la SEP que debía ser firmada por padres de familia para que asumieran toda la responsabilidad de lo que pueda pasar a los pequeños en las escuelas, en medio de la tercera ola de contagios, parece haber doblado al Presidente en su intento por retomar las actividades escolares y por eso la invalidó ayer.

Lo que sucedió en la mañanera exhibió a un López Obrador echado para atrás, después de haber encabezado el 12 de agosto la presentación del nuevo ciclo presencial, donde Delfina Gómez, titular de la SEP, anunció la carta, misma de la que, de manera pública, se volvió a hablar al día siguiente.

Fueron varios días en que la carta fue manzana de discordia e hilo conductor de la narrativa de los opositores, debido a que buena parte de las escuelas no están en condiciones de recibir al alumnado por falta de servicios básicos y porque, desde el punto de vista jurídico, las críticas hicieron pedacitos el esquema de responsabilidad de un solo lado.

El Presidente ayer se deslindó de la propuesta de la carta, a pesar de que dio su visto bueno el 12 y 13 de este mes; dijo una mentira: que no estaba enterado, que si le hubiesen preguntado la habría rechazado y responsabilizó a los de “abajo” que siguen “pensando de forma neoliberal”.

En el incierto regreso a clases, el gobierno no respalda un nuevo refuerzo de la vacuna Cansino. No está en nuevas negociaciones con la firma china para adquirir más dosis de vacunas para este año, confirmaron a esta columna fuentes de la Secretaría de Salud y de la propia biofarmacéutica. Lo anterior luego de que el Presidente fue interrogado directamente sobre si se aplicará o no la segunda dosis como refuerzo. López Obrador mostró cierto enfado y fue claro en que no está dispuesto a ordenar otra aplicación del biológico a profes.

“Como es natural, las farmacéuticas quieren que se consuman más vacunas y nosotros tenemos que adquirir las vacunas necesarias, y definir una política de protección a la gente, no mercantil ni comercial y se tiene que actuar a partir de fundamentos científicos no de declaraciones”, aseguró.

No es la primera vez que el mandatario dice que las compañías sólo quieren dinero, pero no había sido ni interrogado ni se había referido específicamente a la vacuna Cansino, aplicada desde abril al cuerpo docente y cuya efectividad, según la empresa, requiere un refuerzo a los seis meses.

Uppercut: Chihuahua fue declarado ayer en alerta de género por el nivel de violencia contra las mujeres. Pésimas noticias, no es la única entidad en que se declara el mecanismo de protección. Organizaciones de derechos humanos adelantaron aquí que este miércoles ocurrirá en Tlaxcala y el viernes en Sonora. Esas no son joyas qué presumir de los dos gobernadores y una gobernadora que ya preparan maletas para irse de sus respectivos palacios.

