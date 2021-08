La tarea ingrata de gobernar a México

El fin de semana estuvo pesado. Viaje patrio con hartas escalas: que si el taco con su carne dorada y uf, esa grasita que impregna la tortilla, que si el chilaquil con tu jugote porque luego el doctor dice que no le haces a las frutas, y luego pues cómo vas a pasar por ahí, el lugar de toda la vida, sin echarte el atole tan gustado. Ah, el sagrado sabor del pueblo…

El problema es que es lunes, antes del amanecer como es habitual, y no estás muy en forma: dormiste inquieto, porque, además de la digestión pesada, los domingos en la noche no hay beis. Imposible relajarse. El mal humor avanza. En ese momento, volteas, todavía dormido, y descubres que hay un hombre con evidente sobrepeso en la habitación de Palacio. Vaya timba, reflexionas, antes de gritarle a seguridad, y mientras sonríes porque los deportistas como tú no se ponen así. Es entonces que te das cuenta de que no, de que es el espejo. Tu humor empeora: uno no puede echarse una garnachita porque ve nomás. Decides aumentarle al fildeo y el macaneo. “Menos fideo y más fildeo”, se te ocurre, y consideras que sería una súper buena campaña contra la obesidad. Pensar en tu genio casi te pone de buenas.

Pero no hay modo. Tu teléfono centellea sin parar. Te obligas a ver las notificaciones. Pfff, los gringos insisten en que hay que vacunar a los escuincles. Ni madres: Pemex primero. ¿Qué? ¿Menores hospitalizados en aumento? Ni modo. Sí Jesús Ernesto salió con bien, los otros… ¿Cuántos millones eran? Seguro Delfina sabe. Bueno, es probable que no… van a estar también a todo dar. Estás harto de que te reclamen por eso. A la escuela. Punto.

¿Qué? ¿Siguen con lo de los medicamentos para el cáncer? Carajo. Ya estamos trabajando en el tema. ¿Por qué presionan? ¿Qué? ¿Sí hay 18 millones de vacunas perdidas? Te dan ganas de despedir a Gatell, pero pos no: llevas año y medio defendiéndolo. Quedarías fatal. Ni hablar. A ver si al menos llegamos a ¿cómo se llama eso que sale gratis? ¡Inmunidad de rebaño!

El saco no te cierra. Algo pasa en la tintorería, te dices. ¿O serán las tlayudas? ¿Perdón? Sí, un desayuno ligero, por favor. Tengo que cuidarme. Chilaquiles, dos huevitos, papaya y solo un pan. Sin mantequilla, gracias. Bueno, póngame tantita. Ah, y un platito de la cajeta que me regaló ese muchacho tan amable en Badiraguato. Cómo te quiere el pueblo, canijo, te dices. ¿Que se acabó la cajeta? No puede ser. ¿Quién se la comió? ¿Yo, el viernes? Ah, sí, con el pan de pueblo. Es que llego muy cansado al final de la semana, con las mañaneras. Necesito azúcar.

Lo de la cajeta es la gota que derrama el vaso. Estás furioso. Lo van a pagar las clases medias, decides. “Egoístas”, “clasistas”, “racistas”, “ladinos”, le espetas a unos 70 millones de mexicanos, mientras piensas en lo ingrata que es la tarea de gobernar.

POR JULIO PATÁN

JULIOPATAN0909@GMAIL.COM

@JULIOPATAN09

PAL