Irle al PSG por Messi

Messi se fue porque es un trabajador del futbol, muy probablemente el mejor de todos, pero trabajador a final de cuentas. ¿Se le puede reclamar su partida?, no veo motivos. Mientras fue jugador del Barça sólo dio buenos resultados, fue ejemplo de profesionalismo, de entrega y de compromiso. Ya no tiene contrato ahí, así de frío, así de realista.

La historia del Barça es impensable sin Messi. Lionel no es el equipo, pero indudablemente lo que hoy es ese club no lo sería sin el paso del argentino.

Se habla mucho del amor a la camiseta, y se reclama que un jugador no sea activo eterno de un equipo. Más que romanticismo, eso es un sinsentido. Permanecer toda la carrera en la misma institución es más bien un ideal del futbol amateur. El balompié profesional es de profesionistas, y los profesionistas, lucran, cobran.

Dejando a un lado las cifras estratosféricas que ganan los futbolistas, Messi siempre “desquitó su sueldo”. Amó la camiseta del Barça con hechos, no con palabrería chafa. El profesionalismo de “La Pulga” seguramente lo llevará a entregarse en cuerpo y alma al PSG.

El Barcelona está experimentando una migración numerosa de sus aficionados. Acompañan a Messi al PSG, cambian sus colores con él.

Me imagino, que los que le van al Barça porque nacieron en esa ciudad, y se sienten representados por esos colores, no se irán, en su mayoría no. Son culés, más que Messistas. Les habrá dolido la noticia de su partida, lo extrañarán, lo recordarán con nostalgia, pero serán por y para siempre azulgranas.

Antes de cuestionar los motivos por los que algunos aficionados abandonan al Barça, habrá que explicarse o intentar entender por qué le empezaron a ir a ellos. Si era porque les gustaba como jugaban, o por los jugadores, probablemente en otro lugar encuentren algo parecido.

No me alarma, ni veo como algo negativo que un nacido en Texcoco, San Luis Potosí, o la Ciudad de México abandone la afición al Barça con el motivo de que se fue Messi. ¿Qué los unía antes?, ¿por qué de su enamoramiento culé?

Si alguien le iba al Barça y ahora al PSG por Messi, ¿cuál es la bronca?, a nadie le hace mal eso. Pero, queremos criticar todo, señalar todo, exagerar todo.

El futbol profesional es para divertir al aficionado, para relajarlo, para hacerlo olvidar de sus problemas, sacarlo de su cotidianidad… si eso significa cambiar de equipo, ¿qué hay de malo en ello?

POR PONCHO VERA

ALFONSO_VERA@HOTMAIL.COM

@PONCHO-VERA

