A un mes del cambio

El próximo mes de septiembre se completa el proceso de entrega-recepción en el Poder Ejecutivo estatal de Zacatecas, con la toma de protesta de la nueva gubernatura, así como de las 58 presidencias municipales; además, se integrará la LXIV Legislatura del Congreso local, y comenzarán a laborar 58 nuevas sindicaturas y 547 regidurías que fueron electas durante la pasada jornada electoral del 6 de junio, con lo que habrá un reacomodo de las fuerzas políticas, que darán paso a la Cuarta Transformación de nuestra vida pública, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En ese sentido, es indispensable realizar un informe sobre el estado que guarda la administración pública estatal, tanto a nivel operativo como financiero; de ese modo, la sociedad zacatecana tendrá conocimiento del punto de partida del nuevo gobierno. Sin incurrir en persecuciones políticas, será fundamental hacer públicas las irregularidades que pudieran encontrarse en las oficinas de gobierno, para que se realicen los procedimientos de ley adecuados a cada caso, y establecer las responsabilidades de las personas servidoras públicas que pudieran estar involucradas.

La relación con el Congreso deberá ser estrecha, de ello dependerá el trabajo interinstitucional, para llevar a cabo reformas necesarias, tanto en los ordenamientos que rigen al Poder Ejecutivo, como aquellas indispensables para cimentar los cambios más urgentes en cada uno de los sectores que integran nuestra sociedad, que implicarán modificaciones a la Constitución estatal y demás textos legales. Con respeto a la independencia de poderes, el trabajo colaborativo permitirá acelerar la transformación que la población exige.

Del mismo modo, el trabajo con las personas titulares de las 58 presidencias municipales facilitará la aplicación de programas, para el desarrollo adecuado de cada realidad, al atender de forma prioritaria a las comunidades más apartadas y con mayor vulnerabilidad. La atención del problema de violencia, que escala en algunos municipios, también exige mayor coordinación entre las dependencias y las fuerzas del orden estatales y municipales, así como el respaldo del gobierno federal, que ha manifestado su intención de colaborar con las autoridades zacatecanas en este sentido.

Concluido el proceso electoral, es tiempo del diálogo con todas las fuerzas políticas que intervienen en la función pública, para generar acuerdos y evitar confrontaciones que entorpezcan el desempeño de las obligaciones de las instituciones públicas. Tal como lo aseguré en la firma del acuerdo con candidatas y candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia en la entidad, y con los demás gobernadores electos bajo las siglas de Morena, existe un firme compromiso entre las y los próximos servidores públicos de guiarse con los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Es por eso que, dentro de un mes, comenzará un intenso periodo de trabajo institucional para transparentar las acciones de gobierno, evitar que continúe la sangría de los recursos públicos mediante actos de corrupción y fomentar nuevos mecanismos de participación ciudadana, para recuperar la confianza entre el pueblo y las autoridades. Para estar a la altura de las expectativas, comenzaremos a trabajar incansablemente desde el primer minuto del nuevo gobierno.

POR DAVID MONREAL

COLABORADOR

@DAVIDMONREALA

PAL