¿Qué es históricamente la 4T?

Hace algunos meses, conversaba con un amigo que se quejaba amargamente de López Obrador y su gobierno, para lo cual me enlistaba una serie de quejas desconectadas las unas de las otras sobre la “mordida” que le pidió algún funcionario en no sé qué ventanilla, sobre el expediente del aeropuerto de Texcoco, sobre el hecho de que el presidente no usa cubrebocas, sobre el bache que le descompuso su llanta, sobre lo de haber saludado a la madre de El Chapo Guzmán, sobre la tardanza en lo de las vacunas (contra el SARS- CoV-2), sobre el error de indultar a presos sin sentencia y un largo etcétera, estando en ese etcétera siempre, como fondo de todo, además del clasismo destilado, la idea de que todos los políticos son iguales,

y de que todo está peor o por lo menos igual.

Ante el bombardeo descoordinado de microquejas, algunas de ellas justificadas, otras no, lo único que se me ocurrió decir de botepronto para intentar enderezar una defensa con un poco de sentido y perspectiva, fue pedirle que se detuviera para preguntarle: pero ¿cuál es tu posición respecto de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas de 1938?

Mi amigo no entendió la pregunta: ¿qué tenía que ver eso con las mordidas que la policía muy seguramente suele seguir pidiendo en las calles de Morelia, León, Tepic o Monterrey? La respuesta es que nada: no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque lo que yo estaba intentando hacer es llevar la discusión a una escala de interpretación histórica, de gran política como decía Gramsci, a la luz de la cual se puedan apreciar objetivos de transformación estructurales o tendenciales, recordando aquello que decía de Gaulle cuando afirmaba que la verdad de la política aparece cuando la conectas con una idea de la historia, y con una idea del Estado, “lo demás es administración”.

El hecho de que el presidente López Obrador, así como el presidente de Morena, Mario Delgado, sean reiterativos en fijar la idea de que lo que está teniendo lugar es una Cuarta Transformación de México, tiene un alcance explicativo de gran política, en el sentido de que se están modificando las estructuras de poder del Estado mexicano en una cadena que eslabona tres transformaciones históricas: la revolución nacional-patriótica (la Independencia o 1T), la revolución nacional-liberal (la Reforma o 2T), la revolución social-popular nacionalista (la Revolución mexicana o 3T) y, en efecto, la que podríamos ya caracterizar como revolución democrático-popular y nacionalista (la Regeneración nacional o 4T, efectivamente).

Es obvio que los resultados administrativos son exigibles. Pero lo que me interesa aquí señalar preliminarmente es que lo que se está modificando, en realidad, es el sentido de la historia de México, un sentido del que se desprende, en correspondencia, el horizonte donde hemos de ser capaces de proyectar un nuevo destino para todos.

POR ISMAEL CARVALLO

ASESOR EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

@ISMAELCARVALL

DZA