Se les pelaron Huerta y Toledo

En pleno tercer repunte de la pandemia, que ahora con la variante Delta nos ha regresado a cifras de más de 20 mil contagios diarios, al gobierno capitalino se le ocurre montar un irresponsable espectáculo multitudinario de luz y sonido que reunirá hasta septiembre a muchos sin cubrebocas y que seguramente saldrán contagiados a transmitir el virus. De seguir así, en unas semanas más no pocos asistentes a ese bonito espectáculo conocerán a Cuauhtemoctzin, ¡pero en el cielo!

Luego de los fracasos en “estrategias” de la 4t, como la del control de la pandemia que nos tiene en más de tres millones de contagios y 250 mil muertos (oficial), la de “abrazos, no balazos”, que lleva a mitad del sexenio más de 91 mil homicidios dolosos —el triple de toda la administración de Felipe Calderón—, o la que llevó a 43.9% de mexicanos a pobreza y 8.5% a pobreza extrema según Coneval, por fin hay una estrategia que SÍ cumplió su cometido. Dilatar por meses el desafuero de los diputados prófugos Saúl Huerta y Mauricio Toledo, para darles tiempo de huir, SÍ funcionó: el primero está ilocalizable y el segundo logró poner Andes de por medio hasta Chile. ¡Felicidades 4t, esa estrategia sí se ve!

“En el mundo NO existe evidencia de epidemia por COVID-19 en menores de edad”, dice la publicidad de la 4t para invitar a los padres de familia a que envíen a sus hijos a las escuelas a finales del mes. Sin embargo, se prevé un amplio rechazo al regreso presencial a clases con la correspondiente firma de una carta responsiva, porque México NO ha vacunado a menores de 15 años, NO todo el personal educativo está vacunado, la limpieza recae en docentes sin suficiente apoyo oficial y planteles carecen de agua potable. Para colmo, el mensaje oficial es deplorable: el año pasado la autoridad aseguró que el COVID-19 no era una enfermedad grave, que no había evidencia científica para el uso de cubrebocas, y porque ni el subsecretario encargado del tema, ni el Presidente, usan mascarilla para poner el ejemplo, pero invitan a correr el riesgo.

El senado estadounidense aprobó el nombramiento de Kenneth Lee, “Ken” Salazar como nuevo embajador en México. De 66 años, Salazar es un hombre cercano al presidente Joe Biden, fue senador y fiscal general de Colorado, su estado natal, secretario del Interior con el presidente Barack Obama y tiene experiencia en los sectores ENERGÉTICO y MIGRATORIO. Al nuevo embajador se le reconoce su habilidad y trato político y todo indica que vendrá a poner orden en el tema migratorio entre ambos países.

Empresarios mexiquenses denuncian la corrupción que en la CFE mantiene detenida ¡desde febrero! su solicitud para abastecer de energía una bodega y cargadores para vehículos eléctricos. Nos comentan que, a pesar de haber cumplido con interminables requisitos, burócratas de la CFE en Naucalpan no dejan de pedir MORDIDAS para que su solicitud prospere en las áreas de Construcción, Planeación y Mediciones, entre otras. ¿Pos no que ya se acabó la corrupción?

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

