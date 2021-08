Sin estrategia ni estratega, México atraviesa la tercera ola de la pandemia. No hay rumbo, no hay ruta. En la última semana, nuestro país ha registrado el primero, segundo y tercer día con más contagios, desde que inició la pandemia, y las autoridades sanitarias no atan ni desatan.

Vivimos el momento de mayor número de casos positivos sin semáforo de riesgo epidémico confiable; con los estados por un lado y el gobierno federal por otro; con el gobierno de CDMX organizando eventos multitudinarios; con millones de vacunas guardadas; sin considerar a los menores en el plan de vacunación; con el regreso a las clases presenciales a la vuelta de la esquina…

•••

“En color del semáforo es hasta cierto punto intrascendente”, dijo el 11 de diciembre López-Gatell, al ser cuestionado sobre si la CDMX permanecía en color naranja o iba a rojo. La película se repitió el viernes 6 de agosto cuando la jefa de Gobierno aseguró que la capital estaba en naranja, pero la Secretaría de Salud pintaba en rojo a la capital. “El semáforo es en todo caso indicativo”, dijo Sheinbaum la semana pasada. Sálvese quien pueda.

En la cúspide de los contagios, el gobierno de la CDMX invita a los ciudadanos a una concentración masiva en el Zócalo. La sana distancia queda en utopía. Sálvese quien pueda.

15.5 millones de vacunas no se han aplicado en México. Sólo 23.05% de la población tiene el esquema completo de vacunación. Pese a que la vacuna de Pfizer fue autorizada para utilizarse en menores entre 12 y 17 años en nuestro país, no están contemplados en el plan de vacunación. Es más, la Secretaría de Salud afirma que “no hay evidencia” de una pandemia en menores. En contrasentido, EU reportó el fin de semana el mayor número de niños hospitalizados desde que inició el brote de COVID. Sálvese quien pueda.

A menos de tres semanas de regresar a clases presenciales, la SEP presenta un decálogo con medidas tan obvias como previsibles. “Lavado de manos con agua y jabón”, por ejemplo. ¿Pensarán que alguien las lava con tierra y chapopote? Las clases reiniciarán el 30 de agosto en un país donde una de cada cinco escuelas no tiene agua potable, con 10 mil planteles saqueados. ¿Qué ha hecho la SEP? Trasladar su responsabilidad a los padres de familia. Sálvese quien pueda.

México es uno de los países con mayor letalidad, muertes acumuladas y tasa de positividad, en el que más fallecimientos hay entre personal de la Salud, y que menos pruebas de detección aplica en la OCDE… A estas alturas, ya nada sorprende. Si acaso, ilustra. La responsabilidad está en cada uno. Con los responsables de gestionar la pandemia, no contamos. Sálvese quien pueda.

OFF THE RECORD: Moneda de cambio. Crece el sí a la revocación en la oposición, sobre todo en el PAN. Peeeero, a cambio, buscarán que también se aplique en entidades. Traen en la mira la CDMX. ¿Revocación de mandato a la jefa de Gobierno?

