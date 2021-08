Al periodo ordinario, revocación de mandato

Más allá de los reclamos presidenciales y el choque de visiones de los diferentes partidos políticos, es un hecho que no habrá periodo extraordinario para discutir y, eventualmente, aprobar la ley secundaria sobre la revocación de mandato.

Aunque el presidente López Obrador reprochó al Congreso no haber incluido el asunto en los últimos dos extraordinarios, y preocuparse más por el desafuero de dos legisladores, Morena en la Permanente no votará por un periodo adicional. Desde la visión de la bancada del partido guinda en San Lázaro, encabezada por Ignacio Mier, y en la Cámara alta, bajo la batuta de Ricardo Monreal, no había lugar para el reclamo. Muchos asocian el aplazamiento de este debate a la sucesión presidencial. Sin embargo, públicamente los legisladores y AMLO descartaron esa hipótesis.

De hecho, el inquilino de Palacio Nacional llevó el reclamo a otro lugar y en su mañanera del miércoles dijo:

“Tiene que ver con el miedo al pueblo y a la democracia (…) algunos legisladores ni siquiera se han enterado que hace falta la aprobación de esa ley para que el primer domingo de abril, la gente pueda decidir si me quedo o me voy”.

El manotazo cayó como balde de agua fría en el Senado, en donde se desarrolla la Comisión Permanente.

Varios legisladores de Morena se acercaron a su coordinador extrañados por el regaño. No obstante, todo se quedó al interior de la bancada, pero eso dio pie a que tomaran la decisión de no empujar el extra.

No lo hicieron sólo como un acto de desobediencia o rebelión (porque no había motivo para un regaño públicamente), también lo pospusieron porque hay tiempo suficiente para desahogarlo en el periodo ordinario que arranca en septiembre.

¿Cuál es la prisa?, se preguntaron los senadores. Si la ley secundaria se aprueba a principios de septiembre, en noviembre se iniciaría la recolección de firmas para, posteriormente, llevar la consulta al mes de abril del próximo año. Por esa razón, los senadores creen que, por enésima ocasión, alguien está malinformando al Presidente y están aprovechando la coyuntura para hacer quedar mal a los morenistas de la Cámara alta de cara al 2024.

•••

A dos días de que inicie el nuevo proceso de legitimación del contrato colectivo en la planta de General Motors, de Silao, Guanajuato la CTM y el sindicato de Miguel Trujillo López, titular del contrato, solicitan que se posponga la fecha de votación para los más de seis mil trabajadores de ese complejo industrial, pues el nivel de contagios de SARS-CoV-2 se encuentra en el más alto desde que inició la pandemia.

Además, aprovechó para pedir la intervención de las autoridades para impedir la injerencia de agentes externos, sobre todo de sindicatos de EU que aprovechan las desventajas del T-MEC para México, y buscan interferir en asuntos internos.

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Reprender a los demás es muy fácil, pero muy difícil mirarse bien a sí mismo”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

PAL